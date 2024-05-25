«Полномасштабная война»: НАТО готовит удары по России руками Украины?

Фото: МО Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории России. Что значат эти слова, как на них отреагировали в России, будет ли война с НАТО?

Что сказал глава НАТО об ударах по России

Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России поставленным Западом оружием, заявил в интервью изданию The Economist Столтенберг. Генсек НАТО предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься.

«Для союзников пришло время подумать, не следует ли снять некоторые ограничения, которые они ввели на использование оружия, переданного Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боев разворачивается в Харькове. Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону. <...> Украина имеет право защищаться. И это включает в себя нанесение ударов по целям на территории России», — подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек Альянса отметил, что не ожидает большого прорыва ВС России в Харьковской области. Столтенберг допустил, что российские военнослужащие будут незначительно продвигаться вперед, добиваясь небольших успехов. Глава НАТО также резко осудил европейских союзников, которые пообещали Киеву миллион снарядов, но до сих пор не поставили ни одного.

«Европейские союзники обещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не видели ничего подобного», — указал генсек.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Будет ли война России с НАТО

В том же интервью Столтенберг заявил, что задача НАТО заключается в предотвращении полноценной войны с Россией в Европе.

«Задача — предотвратить превращение этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе. Мы проводим обучение, поставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем напрямую участвовать с территории НАТО в боевых операциях над Украиной или на ее территории. Это совсем другое», — сказал он.

Глава НАТО подчеркнул, что Альянс не будет посылать свои армии на Украину и не намерен становиться стороной конфликта.

«У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что мы не переведем это в полномасштабный конфликт», — заявил Столтенберг.

Как в России отреагировали на слова Столтенберга

По мнению военкора Юрия Котенка, генсек НАТО не сказал ничего нового. Журналист отметил, что Столтенберг таким заявлением поддержал позицию государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«Генсек НАТО Столтенберг призывает страны Альянса снять ограничения на удары западным оружием по территории РФ. Имеются в виду „старые“ границы России. Столтенберг в этом вторит Блинкену, который высказался в том же ключе после недавнего визита в Киев. „Отрезвляющего визита“, как характеризуют вояж американского госсекретаря западные СМИ. <...> В целом ничего нового в этих заявлениях нет. Вообще любые высказывания подобных персонажей имеют лишь одну цель — легализовать то, что уже сделано/решено сделать. Никакого отношения к реальной дискуссии все это не имеет», — пишет Котенок в своем Telegram-канале.

Бывший глава Роскосмоса и вице-премьер РФ по ВПК Дмитрий Рогозин заявил, что если посыл Столтенберга найдет отклик у стран НАТО, то ситуация рискует стать полномасштабной войной России и Альянса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Рогозин

«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по „признанной на международном уровне“ территории России. Если этого безответственного прохвоста послушают, это уже будет полномасштабная война с НАТО», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Призыв Столтенберга снять часть ограничений на удары по территории России является «помешательством на войне», заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он уверен, что генсек Альянса хочет навредить Москве любой ценой.

«Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценой навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран», — сказал Шеремет.

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