«Вы издеваетесь?»: в Киеве высказались по поводу «формулы мира» Зеленского Аналитик Ермолаев: Зеленский сделал из саммита в Швейцарии карнавал

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Решение президента Украины Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его «формулы мира» окончательно лишает саммит какого-либо значения, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире YouTube-каналу «Вышка». По его мнению, это уже не формула, а какая-то имитация, не имеющая смысла.

По факту мы видим, что уже нет формулы, есть три пункта. Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом, — возмутился эксперт.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина представит на «мирной конференции» в Швейцарии три из десяти пунктов своей «формулы мира». К ним относятся положения о продовольственной и ядерной безопасности, а также предложение об обмене пленными по схеме «всех на всех». Соответственно, Зеленский не назвал свое основное требование из «формулы мира» — вывод российских войск на границы 1991 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого охарактеризовала грядущую конференцию по миру на Украине в Швейцарии как очередное «надувалово» от Госдепартамента США. Тот, кто отправляет в зону конфликта оружие, не может быть пацифистом, а настоящей «формулой мира» Захарова назвала прекращение поставок вооружения Украине.