«Массовка, семейное фото»: Лавров разнес встречу в Швейцарии без участия РФ Лавров: участники встречи по Украине в Швейцарии сыграют роль массовки для фото

Киев заманивает страны на конференцию в Швейцарии, чтобы они сыграли роль массовки для «семейной фотографии» и поддержали ультиматум, который потом предъявят России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, это не имеет ничего общего с дипломатией. Трансляцию выступления вело министерство в YouTube.

Те, кто сейчас находится под обхаживанием, под давлением с призывом приехать в Швейцарию и создать массовку, поучаствовать вот в этой семейной фотографии, чтобы потом говорить о широкой поддержке формулы [президента Украины Владимира] Зеленского, должны понимать, куда их заманивают. Их заманивают поддержать ультиматум, который потом предъявят России, — заявил Лавров.

Дипломат добавил, что в конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве перспективы встречи в швейцарском Берне, Зеленский «сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать свою формулу мира». Такую оценку поведению украинского лидера дали некоторые участники обсуждения, пояснил Лавров. Соответствующим образом Киев хочет «заставить Россию встать на колени», уточнил глава МИД.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет участие в конференции по Украине. По его словам, уровень участия будет зависеть от сроков и логистики мероприятия.