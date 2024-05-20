Индия присоединилась к участникам конференции по Украине Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Фото: Pib /Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нарендра Моди

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, заявил премьер-министр государства Нарендра Моди в интервью агентству PTI. По его словам, уровень участия будет зависеть от сроков и логистики мероприятия.

Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на саммите в Швейцарии. По его словам, Пекин «имеет влияние на Россию», поэтому ему необходимо принять участие в конференции. Россию на мирный саммит не приглашали.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой». По его словам, Москва с удивлением наблюдает за этим мероприятием, которое лишено всякой перспективы.

Как заявил представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер, мирная конференция, которая пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, не будет ограничиваться лишь «формулой мира» Киева. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений об урегулировании ситуации.