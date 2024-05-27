«Финны вышли из «Чухляндии»: разведчик КГБ Любимов о Западе и СВО

Фото: NEWS.ru

Михаил Любимов

27 мая исполняется 90 лет писателю и бывшему сотруднику разведки Михаилу Любимову. Он возглавлял отдел в Центральном аппарате КГБ, служил в резидентуре в Великобритании и Дании, а после отставки начал писать книги. В преддверии дня рождения разведчик рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru об истории России, ее бывших и нынешних противниках, работе спецслужб, искусстве и политике.

О возрасте, истории и политике

— Михаил Петрович, с каким настроением встречаете юбилей? С возрастом вы переоценили какие-то события своей жизни?

— Встречаю со смешанными чувствами. С одной стороны, уже слишком много. С другой — радостно. Любой человек должен критически взглянуть на свою жизнь. У меня были взлеты и падения, много глупостей наговорил и написал. Это естественно — каждый человек ошибается, без этого жить невозможно. В общем, я, как и моя проза, очень субъективен. Как правило, я описываю события из своей жизни и написал о ней даже слишком много.

— Возраст помогает в работе над книгами?

— Я думаю, что раньше писал лучше. Еще работать стало тяжелее потому, что в России резко упало число читателей. Выходит, уже пора ставить точку?

— Изменилась ли ваша оценка истории России?

— Я — дитя XX съезда КПСС. После него мы резко осуждали репрессии и культ личности Иосифа Сталина. Весь КГБ до ельцинской революции 1991 года стоял на таких позициях. По этой причине мне неприятно смотреть фильмы, в которых сотрудников комитета показывают идиотами и уродами. Разведка вообще не занималась репрессиями. Наоборот, при Сталине ее покрошили на 70%. Разведка всегда страдала. Сколько ее резидентов репрессировали… К счастью, сейчас в ее отношении появилась какая-то справедливость.

Фото: Личный архив Михаила Любимова Михаил Любимов

Если говорить о перестройке, то сначала я ее активно поддерживал, но к концу понял, что Михаил Горбачев уже начал «качаться» — партии нет. Я никогда не поддерживал Бориса Ельцина и его приватизацию.

Для меня очень важно единство России. У нас была слепая, глупая ориентация на Запад, и меня это не радовало. Сейчас поражает обилие иностранных вывесок и слов, которые слышно на каждом шагу, даже с телеэкрана. Мне кажется, что нужно начать с этим всенародную борьбу, ведь русский язык — это основа национальной безопасности. Но до абсурда доводить не следует.

— Вы работали не только в Великобритании, но и в Финляндии. Как думаете, границы России с этой страной откроются или конфликт затянется на десятилетия?

— Я оптимист и думаю, что мы наладим отношения. Я жил в ту пору, когда из Финляндии не вылезали наши делегации, когда все руководство Политбюро побывало в финской бане. У нас были дивные отношения с финнами. Они поднялись на нашей нефти, страна вышла из «Чухляндии», превратилась из сельского государства в очень сильное европейское. Думаю, что они постепенно прозреют, но это будет зависеть от нашей силы и успехов. Если мы одержим победу, покажем, что Украина — это бандеровщина, то кое-кто там очухается.

«Ощущаю себя человеком пишущим»

— Михаил Петрович, вы кандидат исторических наук. Кем себя больше ощущаете — разведчиком, писателем или ученым?

— Я не ученый, хотя написал кандидатскую диссертацию об английском национальном характере. Это было из практических соображений — как пособие для разведчиков, чтобы они имели представление об Англии. Писатель? Тоже нет. Я ощущаю себя человеком пишущим, я ветеран внешней разведки. Я сделал очень неплохую карьеру — дорос от простого оперуполномоченного до начальника отдела.

Фото: Личный архив Михаила Любимова Михаил Любимов (в центре)

— Изменилась ли работа разведки за последние несколько лет, в том числе в ходе конфликта России с Западом? Или принципы и методы спецслужб не меняются?

— Я не работаю в разведке с 1980 года, поэтому могу говорить только теоретически, но, конечно, слежу за этой сферой. Начнем с того, что она меняется с развитием техники. Как сейчас работать разведчику, когда везде камеры? А с другой стороны, есть новые способы связи, техника, интернет и телефоны.

— В ваше время разведка добывала только информацию или вела и диверсионную деятельность?

— Разведка никакими диверсиями не занималась, но до 1961 года иногда совершала удачные заграничные «эксы» — так называли убийства. В частности, ликвидировали Степана Бандеру, причем на это было решение советского суда. И правильно сделали. Затем за границу сбежал боевик, который в него стрелял. Тогда Политбюро решило прекратить эти операции. Поэтому все подразделения, которые были связаны с подготовкой боевиков и прочим, оказались закрыты. Но с тех пор обвинения в убийствах и покушениях в адрес разведчиков только усилились.

— Сейчас западные разведки занимаются диверсиями против России?

— Если вы имеете в виду взрывы, я думаю, этим занимаются украинцы. Я никогда не слышал, чтобы английская или американская разведка устраивала у нас такое. Но об этом лучше спросить компетентные органы.

— Если сравнивать западные спецслужбы, как бы вы оценили уровень англичан в этой профессии?

— Должен сказать, что в советской разведке многие переоценивали англичан. Это происходило потому, что никто так не прославил британские спецслужбы, как талантливейшие писатели — Грэм Грин и Джон Ле Карре. Были книги о Джеймсе Бонде — не менее талантливые, но рассчитанные на массового потребителя.

Фото: United Archives,imago-images.de/Global Look Press Кадр из фильма киносерии о британском суперагенте Джеймсе Бонде

— Получается, у английской разведки хороший пиар?

— У них просто отличный пиар. Но мы считались и с американцами, конечно. Они и англичане — два наших основных противника. Чтобы оценить профессионализм разведки, нужно поднять архивы. Широко известны могут быть только провалы, а большая часть деятельности скрыта.

— Влияют ли национальные черты и особенности менталитета на стиль работы разведчиков? Можно ли сказать, что в Германии они более дисциплинированные, чем в Испании или Италии?

— Мне кажется, я об этом даже писал. Скажем, мы в России привыкли к более-менее открытому диалогу. Если вы возьмете западника, особенно англичанина, он вам никогда не скажет «нет», он ответит: «Какая хорошая идея».

Я встречался с редактором английской газеты Sunday Telegraph. Он говорит: «Вы знаете, на днях я общался с вашим послом, какая была интересная беседа». После встречи я прихожу к послу и говорю, мол, сейчас встречался с руководителем издания, он сказал, что у вас был интересный разговор. Дипломат отвечает: «Да. Я сказал ему, что его газета — г***о».

«Если разведчики начнут снимать кино, получится скука»

— Многие профессионалы не любят смотреть художественные фильмы о своей работе. Они видят слишком много ляпов, и это раздражает. Вам нравится смотреть кино о разведке?

— Я с огромным удовольствием смотрю «17 мгновений весны». Хотя Штирлиц — абсолютно вымышленная фигура, фильм сделан блестяще, это искусство. Но если разведчики начнут снимать картины о себе, их никто не оценит. Будет полная скука, потому что они станут показывать детали, которые неинтересны широкому зрителю.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Михаил Любимов

— Правда ли, что автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дефо был разведчиком?

— Он был приблизительно как генерал Филипп Бобков, начальник Пятого управления КГБ — репрессивного аппарата, который ненавидят все наши писатели. Дефо ловил английских диссидентов и даже написал о них какой-то трактат, помимо его гениального «Робинзона Крузо» и других вещей.

— Какие книги вы читаете для души?

— Сейчас их немного. Мой бог в литературе — это Андрей Платонов. Я считаю его писателем от Господа, который совместил в работе коммунизм и христианство.

— В одном из интервью вы говорили, что очень любите путешествовать. Какие страны вам больше всего понравились?

— Я люблю Европу, например, мне очень нравится Венеция. Люблю Египет, побывал в Китае — тоже очень понравилось. Новая страна всегда прекрасна, турист ею очарован. Кстати, я много путешествовал по Европе, но никогда не стал бы там жить. Это не значит, что я призываю всех оттуда уехать.

— Чем занимаются разведчики в свободное время? Есть ли у вас хобби?

— Какое у меня сейчас может быть хобби… Гулять надо. Раньше играл в волейбол и в футбол. Теперь любуюсь живописью — я обошел практически все галереи мира. Очень люблю смотреть, хотя рисовать не умею. Еще раньше любил вино, сейчас не пью.

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