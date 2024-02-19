Генерал СВР сравнил Россию и Украину с ФРГ и ГДР Генерал СВР Решетников: Россия и Украина схожи с ФРГ и ГДР

Фото: kremlin.ru

Леонид Решетников

Социалистические страны, в том числе и ГДР, были недовольны социализмом, рассказал NEWS.ru генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников. По его словам, ситуация разделенных ГДР и ФРГ напоминала положение России и Украины.

У значительной части населения соцстран было желание отойти от нас и от социализма. Если бы мы не бросили ГДР, то какой-то шанс еще у них был. Там многие члены СЕПГ могли бы продержаться и, возможно, нашли бы выход из ситуации, не разрывая связей с СССР. С другой стороны, зачем нужны разделенные государства и народы? У нас это проявилось при образовании двух Россий: собственно, России и Украины, — заявил Решетников.

Генерал добавил, что объединение Германии произошло бы в любом случае. По его мнению, это случилось не только из-за предательства, но и из-за кризиса социализма.

В каком-то смысле объединение Германии было неизбежным. Предательство друзей с нашей стороны произошло, но сводить все к нему — неправильно. Да и предательство стало следствием кризиса всей системы, — сказал Решетников.

Ранее вышла первая серия нового российского сериала «ГДР». Съемки проходили на территории России, Белоруссии и Турции. Сериал посвящен противостоянию спецслужб нескольких стран мира в ГДР 1989 года. Режиссером картины стал Сергей Попов, известный благодаря фильмам и сериалам «Мосгаз. Дело № 8: Западня», «Дорога на Берлин», «Кунгур».