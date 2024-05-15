Кризис и путч с танками: почему Ельцину трижды хотели объявить импичмент

Фото: Юрий Лизунов/РИА Новости

Борис Ельцин

Ровно 25 лет назад, 15 мая 1999 года, специальная комиссия Государственной думы попыталась отстранить первого президента России Бориса Ельцина от власти. До этой даты были предприняты еще две попытки объявить главе государства импичмент. Чем были недовольны противники Ельцина и почему им так и не удалось осуществить свои планы — в материале NEWS.ru.

Почему Ельцину хотели объявить первый импичмент

Первая попытка пошатнуть позиции Ельцина была предпринята в начале его президентского срока. В 1992 году руководство парламента во главе с председателем Верховного Совета Русланом Хасбулатовым резко раскритиковало правительство Егора Гайдара. Съезд народных депутатов отказался утверждать его кандидатуру на пост премьера, президента и его команду обвинили в экономических проблемах.

Кроме того, были приняты поправки к Конституции, согласно которым в первую очередь правительство должно было подчиняться парламенту, а уже потом президенту. Ельцин публично выступил против этой инициативы. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Конституционного суда Валерий Зорькин. Он предложил сторонам подписать соглашение, которое позволяло мирно решить вопрос.

Верховный совет добился отставки Гайдара, и его место занял Виктор Черномырдин. До 31 марта 1993-го парламент и глава государства были должны выработать совместный вариант новой Конституции или два ее варианта, после чего был бы объявлен всенародный референдум.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Еженедельное совещание президента РФ Бориса Ельцина (слева) и председателя Совета министров РФ Виктора Черномырдина

Однако 10 марта на VIII Съезде народных депутатов России Хасбулатов заявил, что при заключении соглашения его «бес попутал». Действие документа приостановили, проведение референдума запретили, а в Конституцию включили поправки, которые ограничивали права главы РФ. Все ветви власти фактически оказались подчинены съезду и Верховному Совету.

20 марта Ельцин обратился по ТВ к россиянам и в своей речи обвинил парламент в неконституционных действиях. Также глава государства объявил о проведении референдума о доверии к президенту. Однако на следующий день после его выступления Верховный Совет подал жалобу в Конституционный суд, назвав действия Ельцина «покушением на основы государственности». 23 марта инстанция признала, что в заявлениях президента были основания для отрешения от должности.

26 марта в Москве должен был состояться внеочередной Съезд депутатов. Накануне Ельцин вновь выступил с обращением. «Вызывает сожаление, что наши депутаты в Верховном Совете все дальше отходят от насущных потребностей страны, от нужд простых людей», — сказал он.

В итоге участники съезда подняли вопрос об импичменте, но не смогли собрать нужное количество голосов. Инициативу поддержали 617 парламентариев, тогда как требовалось одобрение 689 человек. Спустя еще несколько дней был назначен референдум, на котором россиянам предстояло ответить на четыре вопроса: доверяют ли они президенту, одобряют ли его социально-экономическую политику, нужны ли стране досрочные выборы и необходимо ли назначить новых народных депутатов. Голосование состоялось 25 апреля — с небольшим перевесом население поддержало Ельцина.

В беседе с NEWS.ru политолог Павел Данилин напомнил, что итоги плебисцита оказались приемлемыми для обеих сторон противостояния.

«Первая попытка отрешения Ельцина от власти предпринималась в соответствии с Конституцией 1978 года. В итоге результаты референдума позволили ему сохранить свой пост, впрочем, как и съезду. Люди ответили, что доверяют и президенту, и депутатам», — объяснил он.

Фото: Alexandr Yakovlev/РИА Новости Борис Ельцин

Как связаны танки и вторая попытка импичмента Ельцина

Референдум, утвердивший победу Ельцина в противостоянии с парламентом, не убедил оппозицию. Ее представители отказались признать законными итоги голосования. В ответ на это президент прекратил контакты с руководством Верховного Совета. 30 апреля 1993-го был опубликован проект новой Конституции, предложенный Ельциным. 1 мая оппозиция организовала массовую демонстрацию, которая переросла в беспорядки и столкновения с ОМОНом.

В течение следующих месяцев вражда Ельцина и Хасбулатова усиливалась, и в августе председатель Верховного Совета призвал глав регионов перестать перечислять налоги правительству. В сентябре глава государства выпустил указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Конституционный суд под председательством Валерия Зорькина немедленно признал этот документ неконституционным, а оппозиция восприняла его публикацию как попытку госпереворота. На основании статьи 121-6 действовавшей Конституции парламент объявил о прекращении полномочий Ельцина, чрезвычайный съезд народных избранников подтвердил это решение. Вице-президент Александр Руцкой был назначен временно исполняющим обязанности главы государства.

Решение принималось в Белом доме, у стен которого начался стихийный митинг. Вскоре здание, где находились парламентарии, блокировали военные и милиция, его отключили от связи и электричества. В течение следующих двух недель стороны пытались договориться, но безуспешно. 3 октября Руцкой обратился к сторонникам, призвав их штурмовать мэрию и телецентр «Останкино». Ельцин приказал ввести в Москве чрезвычайное положение и уволил вице-президента, хотя не имел на это полномочий.

В столице начались столкновения, а 4 октября Ельцин отдал приказ о штурме Белого дома танками. В результате этих действий погибли 147 человек, еще около 350 получили ранения. Хасбулатова, Руцкого и других лидеров мятежа задержали и отправили в СИЗО «Лефортово». Суд над ними так и не состоялся: в феврале 1994 года все они были амнистированы.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Внутриполитический конфликт в Российской Федерации 21 сентября — 4 октября 1993 года

Данилин отмечает, что при первой попытке импичмента на стороне Ельцина выступала интеллигенция, при второй к нему примкнули «купленные силовики». «В результате произошла мини гражданская война, и Ельцину удалось сохранить за собой власть, провести новую Конституцию, за которую проголосовали люди, которые желали прекращения конституционного кризиса», — подчеркнул эксперт.

По мнению главы «Политической экспертной группы», политолога Константина Калачева, провал мятежа также связан с непопулярностью идей оппозиции, пытавшейся свергнуть президента, а также участием в нем представителей националистического сообщества.

«Тогда людей пугали красно-коричневым реваншем, а участие в обороне Белого дома таких людей, как баркашовцы, многих отпугивало. Сама пестрая коалиция защитников Белого дома не выглядела как носители идей прогресса, устойчивого развития. Борьбу за умы и сердца не только силовиков, но и граждан они тогда проиграли», — считает эксперт.

В чем обвиняли Ельцина при третьей попытке импичмента

События сентября-октября 1993 года не помешали Ельцину в 1996-м избраться на второй срок. Однако недовольство политикой президента вновь привело к дискуссиям об импичменте, которые возобновились в 1999 году. Коммунисты, имевшие большинство в парламенте, предприняли попытку отстранить главу государства. Была образована специальная комиссия Госдумы во главе с депутатом фракции КПРФ Вадимом Филимоновым.

Почти год она готовила документы по пяти пунктам обвинений в адрес Ельцина. Они касались развала СССР, разгона съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1993-м, развязывания войны в Чечне, развала армии и геноцида русского народа. В последнем президента обвинили из-за того, что с 1992 по 1998 год убыль населения в России составила 4,2 млн человек.

«Стремясь добиться изменений социально-экономического уклада и обеспечить с помощью нарождающегося класса частных собственников укрепления своей политической власти, президент Ельцин сознательно шел на ухудшение жизненных условий российских граждан, влекущее повышение смертности населения и сокращение рождаемости», — утверждала комиссия.

15 мая 1999-го все аргументы были представлены на рассмотрение Госдумы, однако ни по одному из пунктов не удалось набрать необходимых 300 голосов депутатов. По мнению Данилина, они не были заинтересованы в продолжении конфликта с президентом.

«В это время стартовали выборы в Госдуму, которые должны были, как полагали тогда, закончиться победой альянса „Отечество — Вся Россия“. Это дало бы новым элитам в руки дополнительные инструменты, а коммунисты стали бы второй силой, определявшей политику страны в парламенте. Поэтому никто не решился идти на конфликт, тем более что на стороне Ельцина выступали многочисленные представители силового блока и олигархи», — полагает он.

Каковы были итоги трех попыток импичмента Ельцина

Обвинения в адрес Ельцина в развале Союза поддержали 239 человек, в событиях 1993-го — 263, в развязывании Чеченской войны — 283, снижении обороноспособности государства — 241, а в геноциде — 238. В дальнейшем вопрос об импичменте Ельцина не поднимался. Через 230 дней — 31 декабря 1999 года — он добровольно оставил пост президента.

Ельцин смог избежать импичмента благодаря грамотной «индивидуальной работе» с фракциями Госдумы, полагает Константин Калачев. По его мнению, команда президента умела справляться с такими кризисами. «Но самое главное — у них были для этого ресурсы», — подытожил он.

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