Человек КГБ: как чекистское прошлое Путина повлияло на управление Россией

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Владимир Путин в представлении ИИ

13 марта исполняется 70 лет со дня создания Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Со временем эта спецслужба стала легендарной, а один из ее бывших офицеров, Владимир Путин, возглавляет Россию. Он с детства мечтал стать разведчиком. В середине 1980-х годов Путин попал на работу в резидентуру КГБ в Восточной Германии. Его карьера в органах оказалась успешной — в итоге он возглавил ФСБ. Как опыт работы в спецслужбе повлиял на управление страной — в материале NEWS.ru.

Как студент-юрист Путин стал контрразведчиком

Путин родился и вырос в Ленинграде, где окончил юрфак Ленинградского госуниверситета (ныне Санкт-Петербургский госуниверситет). В 1975 году он защитил диплом по теме «Принцип наиболее благоприятствуемой нации» и затем по распределению попал на работу в Ленинградское управление КГБ.

На большой ежегодной пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2023 года, Путин вспоминал: «Я хотел быть и летчиком, но основная [мечта], уже в старших классах, я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им».

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что Путина впечатлил фильм о советском разведчике, работавшем в тылу у гитлеровцев, — «Щит и меч». Перед поступлением в университет 17-летний будущий глава государства сходил в приемную КГБ на Шпалерной улице и спросил, что нужно сделать, чтобы устроиться в Комитет. Ему ответили в спецслужбе, что необходимо отслужить в армии или окончить вуз, причем желательно юридический. Впоследствии Путин подал документы на юрфак.

Фото: Mosfilm/Global Look Press Кадр из фильма «Щит и меч»

В 1970 году будущий президент поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. Он хорошо учился и вступил в КПСС (Путин сохранял партбилет вплоть до окончательного развала партии в 1991 году. — NEWS.ru). Молодой человек подходил для органов безопасности, поскольку имел юридическое образование, занимался дзюдо, а также был коммунистом.

Сначала Путина оформили в секретариат Управления КГБ, после чего перевели в контрразведку. Он проработал в контрразведывательном подразделении пять месяцев, а затем был отправлен на краткосрочные курсы переподготовки оперативного состава. Их проходят все работники, которые приходят на службу из гражданских вузов и кому может не хватить гражданских знаний. На этих курсах преподают специфические дисциплины.

Затем будущий глава государства около полугода отработал в контрразведывательном подразделении. Тогда на него обратили внимание сотрудники внешней разведки.

«Довольно быстро уехал на спецподготовку в Москву, где пробыл год. Потом вернулся опять в Ленинград, проработал там, как раньше говорили, в первом отделе. Первое главное управление — это разведка. В этом управлении были подразделения в крупных городах Союза, в том числе и в Ленинграде. Там я проработал где-то четыре с половиной года», — вспоминал Путин.

Фото: Russian Archives/Zuma/TASS Архивные фото президента РФ Владимира Путина

Как Путин перешел в разведку

В 1980-е годы Путина направили на учебу в Краснознаменном институте имени Андропова КГБ СССР (ныне Ордена Жукова Краснознаменная Академия внешней разведки имени Андропова) и стали готовить для работы за границей.

Историк спецслужб и писатель Александр Колпакиди высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что будущий президент мог и не оказаться в Германии.

«Есть слух, что его готовили нелегалом куда-то в скандинавские страны. Но что-то там не получилось, не срослось, и не по вине Путина», — предположил Колпакиди.

Фото: Russian Archives/Zuma/TASS Владимир Путин с семьей

В 2017 году Путин сказал ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву, что разведчики-нелегалы — уникальные люди.

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди», — отметил он.

В 1985 году, после окончания Высшей школы КГБ, будущий глава государства уехал работать по линии разведки в Восточную Германию, в региональную резидентуру в Дрезден. Он работал в этом городе до 1990-го в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

По словам Путина, его служба в ГДР была успешной.

«У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды», — приводит сайт Кремля слова Путина.

Почему пала Берлинская стена

В то время ситуация в ГДР и во всем соцлагере становилась все сложнее. Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников рассказал NEWS.ru, что в конце 1980-х «система переходила в кризисное состояние в политической и экономической сферах».

«Примерно с 1988 года мы постоянно информировали руководство о том, что система переходит в кризисное состояние в политической и экономической сферах, а особенно это касалось моральной стороны жизни. Надо сказать, что в ГДР сохранялось определенное ядро, в основном состоящее из членов Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), которое могло еще продолжать жизнь этого государства», — отметил Решетников.

По его словам, «сильны были и идеи немецкого единства, объединения с ФРГ, особенно среди молодежи».

«Позиция разведки, которая готовила аналитику для руководства, была следующая: все идет к распаду Варшавского договора и объединению Германии», — добавил Решетников.

Фото: Russian Archives/Zuma/TASS Архивные фото президента РФ Владимира Путина

Один на один против разъяренной толпы

Осенью 1989 года сразу после падения Берлинской стены и вспыхнувших беспорядков толпа прозападно настроенных немцев разгромила дрезденское здание восточногерманской спецслужбы Штази — аналога КГБ. Затем она двинулась к стоявшему неподалеку особняку резидентуры КГБ. Погромщики, скорее всего, хотели добраться до списков агентуры Штази, а заодно и расправиться с офицерами советских спецслужб.

Ситуация осложнялась тем, что начальник резидентуры в это время уехал, а охрана особняка состояла из нескольких советских пограничников. Старшим по званию оказался подполковник КГБ Путин.

Впоследствии он рассказал, как ему удалось уберечь особняк Комитета госбезопасности от разъяренной толпы.

«Толпа, она, конечно, есть толпа, но все, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Но, безусловно, мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР, кстати говоря», — сообщил глава государства в фильме Андрей Кондрашова «Путин».

По его словам, охранявшие особняк пограничники продемонстрировали погромщикам оружие, однако этого было недостаточно.

«Миссия переговорщика была у меня. Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не принадлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением. Они меня спросили: „А почему вы так по-немецки говорите?“ Мне пришлось, как в таких случаях говорят, „ответить по легенде“, сказать, что я переводчик», — отметил он.

Фото: dpa/null/Global Look Press Падение Берлинской стены

Путин сказал, что он офицер, у него есть табельное оружие. Он подчеркнул, что хорошо стреляет и в обойме его пистолета есть несколько патронов. В случае нападения он оставит последнюю пулю себе, но перед этим сможет застрелить нескольких погромщиков. После такого предупреждения толпа разошлась.

Об этом эпизоде говорится в книге Наталии Геворкян, Андрея Колесникова и Натальи Тимаковой «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». Также этот случай был показан в сериале о разведчиках «ГДР».

Как служба в ГДР сказалась на стиле работы Путина

Колпакиди предположил, что Путина сильно впечатлили стиль работы и возможности Штази.

«Думаю, на Путина большое впечатление оказала восточногерманская спецслужба и то, что у них была массовая агентура во всех слоях общества — и среди высших слоев, и среди „бомжей“, — этим он был, возможно, потрясен. По всему видно, что Путин наверняка был сильно впечатлен возможностями и стилем Штази. Вероятно, именно поэтому он, став директором нашей спецслужбы в конце 90-х и затем президентом, расширял возможности ФСБ. В этом смысле абсолютно понятно, как человек из спецслужб вышел на первый пост в государстве», — сказал Колпакиди.

Фото: Величкин Сергей,Родионов Владимир/ИТАР-ТАСС Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год

Писатель также высказал мнение, что после возвращения из Германии Путин с подачи КГБ получил должность помощника ректора в Ленинградском университете. Во время этой работы он познакомился с Анатолием Собчаком, открывшим ему дорогу в большую политику. В 1991 году новый глава Северной столицы пригласил Путина на должность советника, а позднее — вице-мэра Петербурга.

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