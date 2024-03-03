Режим КТО в Ингушетии: спецназ ФСБ ликвидирует боевиков, что известно

Фото: НАК

В части города Карабулак в Ингушетии вечером 2 марта был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперштаб республики. Она проводится на четырех улицах. О том, как российские силовики ликвидируют боевиков — в материале NEWS.ru.

Что известно о КТО в Ингушетии

В оперативном штабе заявили, что решение о проведении контртеррористической операции на территории города Карабулак было принято с 19:30 2 марта.

«Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», в городе силовики блокировали террористов в частном доме. Опубликованы кадры с места. На видео слышны звуки стрельбы и взрывов. Предположительно, злоумышленники планировали теракты в местах массового скопления людей, бой с ними ведет спецназ ФСБ.

Как силовики ликвидируют боевиков в Ингушетии

В Карабулаке силовики ведут бой с боевиками, блокированными в многоквартирном доме, сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«В Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, основная работа ведется на улице Осканова в районе многоквартирных домов.

«Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже», — заявлял источник агентства.

Начальник управления ФСБ по региону Максим Шевляков сообщал, что обстановка контролируется. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, не допускать хаоса и беспорядков, а также попросил не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

В Сети появилось видео с места, где силовики Ингушетии проводят контртеррористическую операцию. Судя по кадрам, представленным каналом РЕН ТВ, на улицах города Карабулак раздаются выстрелы.

Позже корреспондент газеты «Известия» Мурад Магомедов сообщил, что в Карабулаке продолжается контртеррористическая операция, слышны звуки стрельбы и взрывов. По его данным, окруженные боевики могут быть связаны с террористами, которых пытались взять в прошлом году в селе Зязиков-Юрт. Вероятно, это незаконное формирование имеет отношение к прошлым преступлениям боевиков, уточнил журналист.

Магомедов также показал окно в жилом здании, где заблокировали террористов. Там висят связанные между собой простыни, по которым боевики, по его информации, пытались бежать, однако им этого сделать не дали.

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