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21 июня 2026 в 00:11

Путин обратился к российским медикам в профессиональный праздник

Путин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в День работника здравоохранения обратился с видеопоздравлением ко всем причастным. Глава государства поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров и всех сотрудников отрасли за их труд, видео опубликовано на сайте Кремля.

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах, — сказал президент.

Он подчеркнул, что всех их объединяет высокая цель — служить людям и сберегать здоровье нации. Путин отметил, что за профессиональными достижениями стоит кропотливый повседневный труд и поддержка близких, которые понимают тревогу за пациентов и ночные дежурства.

Глава государства назвал труд медиков делом государственной важности. Он поблагодарил их за великодушие, верность профессии, мужество и доброту.

Ранее Путин в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани поздравил соотечественников с наступающим Сабантуем. Он пригласил участников мероприятия задержаться на пару дней в Татарстане, чтобы посмотреть программу праздника.

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