Финляндия открывает границу с Россией? Когда спадет железный занавес

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий открыть КПП на границе с Россией. При каких условиях и когда может пасть железный занавес, почему Хельсинки решил закрыть границу с РФ?

Когда Финляндия может открыть границу с Россией

19 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Суоми может частично открыть границу с Россией, если примет закон о выдворении, ужесточающий меры по предоставлению убежища беженцам. По его словам, власти страны хотят нормализовать ситуацию, но «многое зависит от России».

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то, обдумывая и обсуждая, можно было бы попытаться открыть движение через границу», — сказал Орпо в интервью Yle.

Как отметил финский премьер, с начала весны на границе не зафиксировали роста незаконных пересечений, однако со стороны России, по данным Хельсинки, «тысячи людей» хотят пройти на территорию Финляндии.

«Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — допустил премьер-министр.

21 мая стало известно, что законопроект о выдворении, позволяющий открыть пропускные пункты на границе с Россией, внесен правительством Финляндии на рассмотрение парламента. Об этом сообщает департамент правительственных коммуникаций. Указывается, что цель соответствующего законопроекта — предотвратить так называемую инструментальную миграцию на границе с РФ.

В то же время министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что в настоящий момент власти страны готовятся к ухудшению ситуации на границе.

Неизвестно, какие именно КПП могут открыть финские власти. Издание KP.RU предполагает, что, если парламент одобрит вышеупомянутый законопроект, будет открыт переход на юге Финляндии.

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Погранпереход российско-финляндской границы

Кто критикует закон, позволяющий открыть границы с РФ

Законопроект о выдворении подготовило финское МВД, он предполагает возвращение просителей убежища в Россию. Согласно документу, беженцы, прибывшие со стороны РФ, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки заявления. Тех, кто получит отказ, депортируют.

Проект раскритиковали канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти, правоведы и правозащитники, заявив, что документ нуждается в доработке, отмечает Yle. В правительстве Суоми указывают, что он нарушает многие международные договоры в области прав человека.

Почему Финляндия закрыла границу с Россией

Финляндия начала постепенно закрывать КПП на российской границе в ноябре 2023 года. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.

Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам. В Кремле подчеркивали, что «погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право». МИД России заявлял, что решение Финляндии создает новые разделительные линии в Европе.

По мнению политолога Юрия Светова, финны закрыли пункты пропуска на границе с Россией, чтобы заблокировать страну. По его словам, государства — участники НАТО хотят превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию и лишить Россию доступа к нему.

«Тут такая демонстрация: вы к Балтийскому морю не получите доступ никак. Ни через Прибалтику, ни через Польшу, ни через Финляндию, ни через Швецию», — пояснил эксперт.

Светов подчеркнул, что закрытие погранпостов на границе с Россией может стать первым шагом к реализации плана НАТО. Кроме того, власти Финляндии могут попытаться таким образом национализировать имущество граждан России под предлогом неоплаты налогов, предположил политолог. По словам эксперта, оплатить долги из России невозможно, а после закрытия границ попасть в Финляндию с этой целью будет нельзя.

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