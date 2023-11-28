Финляндия закрывается: при чем тут мигранты, когда откроют границу с РФ Власти Финляндии закрыли последний пропускной пункт на границе с Россией

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для определенных категорий лиц и разместила вдоль границы дополнительные силы из Евросоюза. Кого не пустят в Финляндию, почему закрываются КПП на границе, когда они откроются, при чем тут мигранты?

Кого не пустят в Финляндию

28 ноября власти в Хельсинки приняли решение закрыть все КПП на границе с Россией для просителей убежища, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Ограничения начнут действовать с 30 ноября, когда будет закрыт последний КПП «Рая-Йоосеппи» (с российской стороны называется «Лотта»). Прием заявлений от мигрантов на получение убежища продолжится, но только в морских и аэропортах на территории страны.

Премьер-министр Финляндии обвинил в сложившейся ситуации Россию.

«Это организованная деятельность. Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец», — объявил Орпо.

Как закрывали границу

Границу с Финляндией начали закрывать с 18 ноября — первыми оказались закрыты до 18 февраля 2024 года пограничные пункты «Ваалимаа» (близ Торфяновки, дорога на Хельсинки), «Нуйямаа» (чрезвычайно популярный на дороге в Лаппеэнранту), «Иматра» (близ Светогорска, на дороге к популярному курорту) и «Ниирала». Власти республики объявили, что вынуждены реагировать на приток «граждан третьих стран» на восточную границу — так, за день до закрытия на одном из этих пунктов было отмечено рекордное число просителей убежища, 163 человека.

Уже на следующий день, 19 ноября, из-за перегруженности был закрыт КПП «Вартиус» («Люття»), расположенный на границе с Карелией на дороге из Костомукши. В России выразили протест из-за закрытия важнейших путей сообщения, назвав решение Финляндии «провокационным» и «направленным на обострение двусторонних отношений».

В республике также протестовали против закрытия путей сообщения с Россией, однако правительство Петтери Орпо не отказалось от своих планов: 22 ноября три из оставшихся КПП на границе были закрыты на месяц, и остался лишь самый северный «Рая-Йоосеппи».

При этом, по данным Yle, железнодорожное сообщение между РФ и Финляндией через Вайниккалу продолжается.

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ Фото: Артем Ершов/NEWS.ru Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла», где собрались несколько сотен человек в надежде пересечь границу РФ

Почему Финляндия закрыла границу

Причиной закрытия границы власти Финляндии назвали наплыв просителей убежища. Глава МВД страны Мари Рантанен назвала полное закрытие границ с РФ «вопросом национальной безопасности», а его обоснование «частично основано на секретной правительственной записке».

«Виза, которую просители убежища получили в России, была использована не по назначению», — приводит Yle слова представителя финской пограничной службы Матти Сарасмаа.

Финляндия обвинила власти России в «провоцировании» ситуации на границе, однако доказательств причастности РФ не предоставила. Петербургское издание «Фонтанка» выяснило, что мигранты с Ближнего Востока, которые направляются в Финляндию, хорошо организованы и получают помощь на пути к границе, однако также не выявило признаков причастности российских властей.

Согласно заявлениям Орпо и Рантанен, финские власти по-прежнему будут принимать прошения об убежище, однако непонятно, как это будет выглядеть на практике на сухопутных границах. Неясно, что должны делать финские пограничники, если просители убежища будут у них на глазах замерзать на открытом воздухе при отрицательных температурах, отмечает Yle.

Когда откроют границу

Премьер-министр Орпо заявил Yle, что полное закрытие границы для просителей убежища в «Рая-Йоосеппи» будет действовать с 30 ноября по 13 декабря.

Это решение распространяется также на ранее закрытые КПП в южной части границы. Глава МВД Рантанен подчеркнула, что эта блокировка границы может быть снята ранее, однако может быть и продлена по мере необходимости.

«Да, правительство принимает новые решения», — ответила Рантанен на вопросы Yle.

Как реагируют в России

Представители России раскритиковали решения финского правительства. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Финляндия «опускает железный занавес на востоке» и при этом лишает своих сограждан возможности развиваться.

«Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка €3 млрд», — отметил Володин в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала закрытие границы «решением определенной части финских властей», которые бьют по собственным гражданам, чтобы «еще больше подпортить отношения с Россией». По словам спикера МИД, проблема более глобальная, чем наплыв просителей убежища на границе.

«Это более глобальный вопрос: что вообще Европейский союз намерен делать, оказавшись в американской ловушке?» — задалась вопросом Захарова.

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