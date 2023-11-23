«Финны к нам часто ездили, в России дешевле»: репортаж с закрытой границы

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В ночь на 25 ноября Финляндия собирается закрыть все пограничные пункты с Россией, кроме одного — самого северного. Официально это связано с тем, что через Россию в скандинавскую страну пытаются въехать потоки мигрантов из государств Ближнего Востока. Корреспонденты NEWS.ru побывали в карельском городе Костомукше, который находится в 30 километрах от финской границы и контрольно-пропускного пункта «Люття».

«Вы видели, что у нас тут творится?»

Автобус едет по тёмной дороге, через полчаса Костомукша. Водитель тормозит и включает в салоне свет. Через открывающуюся автоматическую дверь видно, что на улице стоят люди в форме. Они проверяют документы у водителя, осматривают пассажиров в салоне. Проверка пройдена. Через 15 минут ещё одна остановка. Снова люди в форме, процедура повторяется.

За окном автобуса замаячили многоэтажки, неоновые вывески магазинов — это Костомукша. Пассажиров высаживают на остановке на одной из центральных улиц города. На выходе каждый показывает паспорт. Пограничник снова проверяет документы.

«Вы видели, что у нас тут творится? Новости читаете?» — говорит он, не отвлекаясь от работы.

Такой строгий контроль здесь ввели после наплыва мигрантов. На дорогах поставили усиление. Но местные совсем не обращают на это внимания — в приграничной Костомукше все привыкли к частой проверке документов.

«Все в штатном режиме»

Сейчас просто так проехать к пункту пропуска «Люття» нельзя — за 13 километров от него организован еще один блокпост. Здесь водителей опрашивают и досматривают, если все в порядке — пропускают. Перед шлагбаумом образовалась небольшая пробка: всего одна легковая машина, остальные — фуры. Все грузовики — с финскими номерами. Ни мигрантов, ни брошенных на обочинах велосипедов, на которых, согласно многочисленным сообщениям, те пытались пересечь границу с Финляндией, не видно.

«Всех мигрантов увезли в Сегежу, это где-то за 300 километров отсюда. Сейчас тут никого нет», — объясняет пограничник.

Зато на подступах к «Лютте» появились грузовики. По словам пограничников, раньше их тут не было. Они появились, только когда закрыли другие пункты.

«Дальнобойщики обычно проходили границу южнее, в Ленинградской области. А как только те пункты закрыли, они к нам поехали, — рассказывает пограничник. — Нам позвонили, сказали, что финская сторона приостановила приём, поэтому мы перестали пропускать их и здесь».

К шлагбауму со стороны Финляндии подъезжает машина. Номера финские. После минутного разговора с пограничником шлагбаум поднимается, и машина въезжает в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Тыловой пункт пропуска в приграничную зону

«Финны часто сюда приезжают. У многих тут родственники живут. По пути они на станции техобслуживания заезжают. Еще стоматологические услуги, косметология — по большей части они все это делают здесь, потому что тут дешевле, чем у них. А из России едут к родственникам, кому-то нравится финский кофе», — объясняет пограничник.

Он пропускает вторую машину из Финляндии, очередь на российской стороне только увеличивается. Пункт работает в штатном режиме.

«Некоторые волновались, но все тихо»

В самой Костомукше тихо и спокойно. Будто и не было здесь толпы мигрантов с Ближнего Востока. По улицам, покрытым слоем утрамбованного пешеходами белого снега, по своим делам неспешно идут старушка с внуком. В общем-то, больше людей тут нет, кроме продавщицы замороженной рыбы. Она укутана в огромную, не по размеру куртку и переминается с ноги на ногу около своего товара.

В машине, припаркованной неподалёку, ждёт пассажира местный житель Николай.

«Я сам мигрантов не замечал, в городе их вроде и не было, мне только рассказывали, что ехали по трассе, видели, как там целая толпа стоит. Некоторые волновались, но вообще все тихо», — говорит он.

Площадь в центре города усыпана небольшими торговыми центрами, возле них примостились ларьки с шаурмой, выпечкой и кофе. Ни в одной из торговых точек нет финских товаров: игрушки — в основном китайские, техника — привычных азиатских и западных брендов, одежда — турецкая, белорусская, а еда — исключительно отечественная.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru В городе Костомукше

«Тут нет магазинов финских товаров»

У каждого второго здесь родственники в Финляндии, люди туда ездят, а на обратном пути покупают что-то и тут же скидывают в соцсетях объявления: «Продам сыр, кофе, шоколадки, конфеты». Такого почти не бывает, чтобы подойти где-то и купить что-то финское«, — объясняет Николай.

По его словам, иногда в Костомукшу все-таки привозят западные товары — конфискат. На уличных столбах расклеивают объявления о распродажах. Но в основном, если хочется купить финские товары, их привозят частники по заказу или знакомые по просьбе. Однако последние объявления о продаже финских товаров или сообщения о поездках в соседнюю страну на «шопинг» датируются 2022 годом, а телефоны, указанные в этих объявлениях, недоступны.

Местные жители перестали закупать там товары почти два года назад, когда сильно вырос евро.

«Я сам ездил за финскими товарами, жена моя ездила. Там покупали и молоко, и кофе. Там качество. Но потом все дорого стало», — рассказывает местный житель Виктор.

«Осталось всего два велосипеда, что подороже»

На выезде из города друг напротив друга стоят два непримечательных одноэтажных здания. Над входом в одно из них красуются большие красные буквы «Надежда». Внутри второго — пустые полки в самом центре, прямо напротив застеклённой двери.

«Раньше тут были выставлены имеющиеся в наличии велосипеды. Но мигранты их скупили — 12 штук, каждый по 8000 рублей. Осталось всего два, что подороже», — рассказывают продавцы.

Похожая ситуация и в другом магазине, ближе к центру. Там в стройном ряду велосипедов стоимостью около 30 тысяч рублей не хватает четырех экземпляров.

«У нас купили только самые дешёвые. В общем на 56 тысяч вышло. К нам за велосипедами мигранты приходили ещё неделю назад, просили 16 штук. Искали недорогие, чтобы поехать через границу и бросить их там. Но в итоге не купили — не устроила цена», — рассказывает продавец.

После прибытия мигрантов в Костомукшу по городу пошли слухи, мол, беженцы начали воровать у местных велосипеды. Жительница города Зоя рассказывает, что видела машины, которые на багажнике на крыше везли по пять-шесть скреплённых вместе «железных коней».

«Мы прямо на крыше стояли, оттуда видели. Но кто был за рулём, я не рассмотрела. Либо мигранты, либо это уже наши местные воруют и продают беженцам», — предположила Зоя.

Ажиотажный спрос на велосипеды в Костомукше возник из-за того, что границу на КПП «Люття» перейти пешком нельзя, ведь это автомобильный пункт пропуска, отсюда и правило — только на транспорте. Велосипед стал самым дешёвым способом попасть в Финляндию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продажа велосипедов в магазине города Костомукши

«За границу — только отдыхать»

Жизнь в городе идёт в собственном неторопливом ритме. На улицах целый день только пенсионеры и дети. Остальные работают. В Костомукше для всех найдется рабочее место.

«У нас тут военные, пограничники. Ещё горно-обогатительный комбинат „Карельский окатыш“. Был ещё завод „АЕК“, но его закрыли, а людей сократили, у меня друг там работал. Там вязали жгуты, провода. Иностранный хозяин был, индус. А сейчас там открывают швейную фабрику. 500 рабочих мест должно появиться. Там будут спецформу шить для магазинов и предприятий. А так ещё есть форелевое хозяйство», — рассказывает Николай.

По его словам, местные жители неплохо зарабатывают. Средняя зарплата тут — 50–60 тысяч. А некоторые получают и около 75 тысяч.

«Тут в городе насчёт этого очень хорошо, не как в Калевале. Там работы нет, если ты не бизнесмен, там нечего делать», — добавил Николай.

К гражданам недружественной Финляндии местные относятся доброжелательно — у каждого второго по ту сторону границы живут родственники, у Николая в том числе: его троюродная сестра родилась и выросла в деревне неподалёку от Костомукши, а потом уехала жить и работать в Финляндию. После закрытия КПП «Люття» видеться они станут гораздо реже. У многих местных — двойное гражданство.

«А мне оно не нужно. Я 27 лет пограничником тут отслужил и даже, если честно, не задумывался никогда об этом. За границу можно только ездить отдыхать, там жить все равно невозможно», — заключил Николай.

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