Финляндия строит барьер: главное о закрытии КПП на границе с Россией МВД Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Пограничный пункт «Нуйямаа» в Лаппеенранте, Финляндия

Финляндия закрыла самые близкие к Санкт-Петербургу пограничные пункты пропуска. Отныне пересечь границу не сможет никто — ни россияне, не финны. Граждане выходят на митинги и просят отменить принятое решение, в то время как власти Финляндии готовят законопроект о полном закрытии границы с Россией. Какие ответные меры готовит Москва, и какова вероятность, что пропускные пункты откроют в ближайшем будущем — в материале NEWS.ru.

Какие КПП на границе с Россией решили закрыть

Финляндия объявила о закрытии с 18 ноября четырех пунктов пропуска на границе с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что речь идет о пограничных переходах «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Финские власти заявили, что причиной такого решения стало осложнение миграционной ситуации на «восточной границе».

По их сообщениям, за последнее время граждане третьих стран все чаще приезжают к границе с просьбой предоставить убежище. По мнению Хельсинки, это «организованное явление», в котором играет роль «иностранное государство».

Отмечается, что с августа таких лиц было 91. Все являются гражданами третьих стран, но пытались въехать с территории России. Ранее российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было виз. Сейчас, по словам представителей погранохраны, ситуация изменилась.

Годовой рекорд по прибытию просителей убежища был установлен в пятницу, 17 ноября. Пресс-служба пограничников Юго-Восточной Финляндии сообщила, что за день до закрытия четырех сухопутных пунктов пропуска между Россией и Финляндией на границу прибыло 163 беженца. Согласно данным, за весь год в Финляндии по сухопутной границе с Россией было зарегистрировано 335 заявлений об убежище от граждан Сирии, Ирака, Сомали и других стран.

18 ноября власти Финляндии временно закрыли пятый контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией в Кухмо, который находится рядом с КПП «Люття». Причиной пограничная служба страны назвала перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день.

Позже стало известно, что к пункту «Вартиус» прибыли финские военнослужащие. Согласно сообщениям местных СМИ, они оказывали помощь пограничникам, в частности занялись постройкой защитных заграждений. В Минобороны РФ отметили, что прибывшие финские военные не представляют угрозы. По данным ведомства, они лишь выполняют задание построить дополнительное заграждение на своей стороне границы.

«Мы наблюдаем прибытие небольших подразделений военных инженеров Финляндии на границу, какой-либо угрозы они не представляют», — говорится в сообщении.

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Как в Финляндии отреагировали на закрытие границ

Более восьми тысяч человек подписали призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с Россией. Автором документа значится Петри Маттинен.

«Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов», — говорится в описании инициативы.

Автор предложил решать проблему с беженцами, перенаправляя их от КПП в пункты, где обрабатываются заявки на предоставление убежища.

Позже по Финляндии пошла волна протестов с требованием открыть границу с Россией. 19 ноября несколько десятков человек вышли на акцию в приграничном городе Лаппенранта. При этом некоторые из них держали в руках украинские флаги.

«Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», — заявили организаторы акции.

За день до этого митинг против закрытия КПП на границе России и Финляндии прошел в Хельсинки. Уточняется, что около 300 российских граждан собрались у здания финского парламента.

Москва решила ответить на закрытие границы

Москва ответит на закрытие Финляндией четырех контрольно-пропускных пунктов на границе, заверила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это решение создает новые разделительные линии в Европе.

«Мы вчера говорили о том, что негативное развитие событий приведет, естественно, к ответным мерам, их выработке. Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные», — сказала Захарова.

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что Хельсинки пытаются притянуть миграционную тему к закрытию КПП, но на самом деле никакой связи нет. Она призвала финские власти не подменять понятия и не прикрываться правами человека. Подобное мнение высказал и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Финляндия взяла курс на уход от равноправного сотрудничества к полному подчинению и «прогнулась» под требованиями Вашингтона.

«Причина закрытия КПП Финляндии, конечно, не в мигрантах, а в готовности нынешнего руководства страны полностью прогибаться под требования Вашингтона, которые гласно и негласно формулируются сегодня. Кроме того, Финляндия продолжает руководствоваться русофобской политикой. В частности, демонстрирует это, закрывая границы с Россией», — отметил Новиков.

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press Полицейские машины на пограничном пункте «Нуйямаа» в Лаппеенранте, Финляндия

Названы условия для открытия КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии назвало условие отмены решения о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Как сообщается на официальном сайте кабинета министров, это будет возможно «в случае изменения ситуации».

«Правительство внимательно следит за ситуацией на восточной границе Финляндии. Содержание и сфера охвата решения будут регулярно оцениваться по мере развития ситуации. Решение будет отменено или изменено, если в нем больше не будет необходимости для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности», — говорится в сообщении.

При этом власти страны допустили и ужесточение мер в случае необходимости. Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией. Источник в ведомстве рассказал, что это может стать ответной мерой на поток мигрантов из «третьих стран».

Также ранее в Хельсинки ввели запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях могут лишь граждане Евросоюза и члены их семей.

Политолог Алексей Макаркин допустил, что власти Финляндии могут вновь открыть границы с Россией, когда вопрос с мигрантами будет решен. По его мнению, главную роль в ситуации между двумя странами на данный момент играет гуманитарный фактор. Введённые ограничения разрушают не только бизнес, но и связи между людьми, которые формировались десятилетиями. Именно поэтому граждане выходят на митинги и продолжают протестовать. Макаркин отметил, что именно от настроения в обществе будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

«В зависимости от того, насколько значимыми будут эти протесты для общества, станет ясно, прислушаются ли к ним власти. Пока петицию подписало несколько тысяч человек. Отношения России и Финляндии обстоят не наилучшим образом, однако, пока сохраняются хоть какие-то контакты, всегда есть возможность ввести новые запреты и ограничения. Так что не стоит исключать, что в дальнейшем в Хельсинки примут новое решение, направленное против России», — заключил эксперт.

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