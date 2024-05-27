В США недосчитались украинцев для ВСУ Bloomberg сообщил о тяжелом положении ВСУ из-за нехватки человеческих ресурсов

Фото: МО Украины

Проблемой для Вооруженных сил Украины остается нехватка человеческих ресурсов, пишет Bloomberg. По данным агентства, не меняет ситуации и новый закон о мобилизации, принятый в стране. Несмотря на то, что он в том числе снижает призывной возраст в украинскую армию, средний возраст призывников на фронте составляет 43–45 лет.

Военнослужащие младше 30 лет встречаются относительно редко, сообщает агентство со ссылкой на одного из волонтеров. Ситуация, по его словам, усугубляется неэффективным вызовом тех, кто попадает в целевой диапазон. Среди населения, перемещенного из-за боевых действий, «многих молодых людей просто невозможно найти», отмечается в публикации.

Ранее майор ВСУ Сергей Алимов в интервью украинской журналистке и телеведущей Наталье Мосейчук раскритиковал методы мобилизации, которые применяют территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военных комиссариатов) на Украине. По его словам, мужчины, которых мобилизовали насильно, отказываются воевать.

Сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх в интервью местным СМИ сообщил, что доля граждан Украины, которые приходят по повестке в ТЦК, составляет лишь 2%. Он добавил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране.