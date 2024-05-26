На Украине оценили число граждан, которые приходят по повестке в ТЦК Военком Гренюх: лишь 2% граждан приходят в украинские ТЦК по повестке

Фото: МО Украины

Доля граждан Украины, которые приходят по повестке в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военных комиссариатов), составляет лишь 2%, сообщил сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх в интервью местному телеканалу «Эспрессо». Он добавил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране.

Из 100% получивших повестки людей приходят всего 2%, — сказал он.

Военком отметил, что поддерживает жесткие меры по мобилизации, поскольку украинским военным на фронте нужен отдых. По его словам, многие находятся в зоне боевых действий по два-три года и им нужна замена.

Политолог Сергей Марков ранее обратил внимание, что Киев приступил к реализации программы по освобождению заключенных для их участия в боевых действиях, но пошел путем, отличным от РФ. Он отметил, что если в России для отправки на СВО отбирали исключительно добровольцев, то на Украине людей амнистируют в одностороннем порядке и тут же забирают по мобилизации. По его словам, добровольцы на Украине давно закончились.

Министр юстиции Денис Малюська ранее заявил, что власти Украины за последние несколько недель освободили 350 заключенных из-за продвижения ВС России в Харьковской области. По его словам, в стране не хватает ресурса, чтобы пополнять ряды ВСУ.