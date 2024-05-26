«Что с ними делать?»: майор ВСУ раскритиковал методы мобилизации на Украине Майор ВСУ Алимов заявил о неэффективности методов мобилизации на Украине

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Майор ВСУ Сергей Алимов в интервью украинской журналистке и телеведущей Наталье Мосейчук на YouTube-шоу «Мосейчук Podcast» раскритиковал методы мобилизации, которые применяют территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военных комиссариатов) на Украине. По его словам, мужчины, которых мобилизовали насильно, отказываются воевать.

Люди из бусиков ТЦК приходят к нам в окоп, и что с ними делать? Он говорит: «Я не пойду». Сейчас в учебных центрах они стоят и тоже говорят: «Я не пойду», — вспомнил Алимов.

Офицер также пожаловался на практику отправки военкомов из одних регионов Украины в другие. По его словам, так «одесская тэцэкшная банда» оказалась во львовских Дрогобычах. Как отметил Алимов, там военкомы устроили попойку и начали «всех строить».

Вызвали полицию, те приехали, посмотрели и уехали. Пройдет немного времени и никто не выйдет на службу. Улицы будут пустыми, как в 2022-м, — заявил он.

Алимов отметил, что военные стали реже ходить в форме по Киеву, опасаясь негатива со стороны населения. По его словам, солдаты опасаются, что их примут за работников ТЦК.

Сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх ранее сообщил, что доля граждан Украины, которые приходят по повестке в ТЦК, составляет лишь 2%. Он добавил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране.