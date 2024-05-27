В Британии раскрыли, что мешает ЕС производить снаряды для ВСУ Economist: нехватка взрывчатки не дает ЕС обеспечить ВСУ снарядами

Фото: defense.gov

Нехватка взрывчатки мешает Евросоюзу наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сообщил журнал Economist. При этом производители взрывчатки не уверены, что смогут улучшить положение дел. Велик шанс, что из-за этого ВСУ не получат нужное количество боеприпасов, считают аналитики.

Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ, — пишет издание.

Авторы пояснили, что после окончания холодной войны спрос на взрывчатку резко снизился и долгие годы держался на стабильно низком уровне. При этом, как отметил эксперт, постройка нового завода по производству взрывчатки займет время, примерно от трех до семи лет.

Ранее американский журналист Том Роган заявил, что удары Украины по территории России внесли раскол в отношения стран НАТО. Он отметил, что США выступают против атак Киева, в то время как Великобритания и Франция, напротив, добиваются эскалации конфликта. В частности, он обратил внимание на слова британского премьера Дэвида Кэмерона о праве Киева бить ракетами Storm Shadow по российской территории.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации близ Кисловки Харьковской области. По его словам, интенсивные боестолкновения наблюдаются на Красноармейском и Кураховском направлениях в Донбассе.