В Балашихе сбит беспилотник ВСУ? Где взрыв, что известно, есть ли жертвы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители подмосковной Балашихи сообщили СМИ о трех взрывах; изначально заявлялось о сбитом беспилотнике, но затем в МО РФ доложили об уничтожении воздушного шара. Что об этом известно, где произошли взрывы, есть ли разрушения и пострадавшие?

Что за беспилотник сбили в Подмосковье

Telegram-канал Baza сообщил, что около 21:00 в небе над Подмосковьем были слышны три мощных взрыва.

«Предварительно, дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Официальной информации пока нет», — сообщила Baza.

По информации «112», БПЛА упал в лесополосе, после чего начался пожар. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Позднее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении воздушного шара в Подмосковье.

«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в публикации МО.

Авиационные службы сообщили, что самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты над Подмосковьем. Воздушные суда, находящиеся на эшелонах к северо-востоку от Москвы, временно изменили свои маршруты. Отмечается, что аэропорты в Московском авиационном узле работают без сбоев. По словам собеседника агентства, изменения в курсах не окажут значительного воздействия на прибытие рейсов.

Где произошло падение БПЛА

Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» опубликовал видео, на котором, предположительно, виден дым на месте подбитого БПЛА.

По предварительным данным, падение беспилотника наблюдали десятки жителей района Кучино (Железнодорожный). Беспилотник был сбит в районе мусорного полигона. Канал «Балашиха Life» сообщает о возгорании в лесу на месте падения, на фото видны клубы дыма.

В этом районе расположен Центральный научный исследовательский институт специальной техники ФСБ России. Связан ли объект с уничтоженным воздушным шаром, неизвестно.

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