Украинский беспилотник впервые долетел до Оренбургской области, где пытался атаковать важный военный объект. Что об этом известно, где еще минувшей ночью были атаки БПЛА, есть ли жертвы и разрушения?
Как украинские беспилотники атаковали Кубань
27 мая в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены 12 украинских БПЛА.
Четыре беспилотника были перехвачены над территорией Краснодарского края. Дроны ночью пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике, но были нейтрализованы ПВО, сообщили власти региона. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание. На хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья. Никто не пострадал.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что произошло в Орловской области
Минобороны сообщило о перехвате еще шести БПЛА над территорией Орловской области. По данным Telegram-канала SHOT, среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие.
Канал опубликовал видео последствий атаки на город Ливны в Орловской области. ВСУ атаковали местную АЗС с использованием беспилотника и потом нанесли повторный удар по спасателям. Погиб водитель пожарной службы. Еще три сотрудника 8-й пожарной части Орловской области пострадали.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Сколько беспилотников атаковали Брянскую область
Минобороны отчиталось об уничтожении одного БПЛА над территорией Брянской области.
Губернатор Александр Богомаз сообщил о перехвате двух беспилотников. Они были уничтожены над территорией Севского и Брасовского районов. По его словам, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Как отражали атаку БПЛА в Белгородской области
Один украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью ночью и еще два утром, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло примерно в 08:45 по московскому времени.
Кроме того, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области.
Так, в городе Шебекино снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, осколками посекло фасад, окна и 12 автомобилей.
В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях. Отмечается повреждение на линии газоснабжения, поврежден один автомобиль.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что за беспилотник упал в Оренбургской области
Местные власти сообщили о падении беспилотника в Оренбургской области, под Орском. Это стало первым случаем, когда беспилотник ВСУ долетел до этого региона. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
«Украинская правда» утверждает, что это был беспилотник ГУР Украины. Источник в украинской разведке заявил СМИ, что БПЛА преодолел более 1800 км и, предположительно, атаковал радиолокационную станцию системы раннего предупреждения о ядерном ударе «Воронеж-М» в Оренбургской области.
Источники украинских СМИ не заявляли, что атака была успешной. Отмечается рекордная дальность для украинского БПЛА самолетного типа.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
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