Геленджик, Орел, Оренбург: где ВСУ атакуют РФ 27 мая, разрушения, жертвы

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник впервые долетел до Оренбургской области, где пытался атаковать важный военный объект. Что об этом известно, где еще минувшей ночью были атаки БПЛА, есть ли жертвы и разрушения?

Как украинские беспилотники атаковали Кубань

27 мая в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены 12 украинских БПЛА.

Четыре беспилотника были перехвачены над территорией Краснодарского края. Дроны ночью пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике, но были нейтрализованы ПВО, сообщили власти региона. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание. На хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья. Никто не пострадал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что произошло в Орловской области

Минобороны сообщило о перехвате еще шести БПЛА над территорией Орловской области. По данным Telegram-канала SHOT, среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие.

Канал опубликовал видео последствий атаки на город Ливны в Орловской области. ВСУ атаковали местную АЗС с использованием беспилотника и потом нанесли повторный удар по спасателям. Погиб водитель пожарной службы. Еще три сотрудника 8-й пожарной части Орловской области пострадали.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Сколько беспилотников атаковали Брянскую область

Минобороны отчиталось об уничтожении одного БПЛА над территорией Брянской области.

Губернатор Александр Богомаз сообщил о перехвате двух беспилотников. Они были уничтожены над территорией Севского и Брасовского районов. По его словам, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как отражали атаку БПЛА в Белгородской области

Один украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью ночью и еще два утром, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло примерно в 08:45 по московскому времени.

Кроме того, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области.

Так, в городе Шебекино снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, осколками посекло фасад, окна и 12 автомобилей.

В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях. Отмечается повреждение на линии газоснабжения, поврежден один автомобиль.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что за беспилотник упал в Оренбургской области

Местные власти сообщили о падении беспилотника в Оренбургской области, под Орском. Это стало первым случаем, когда беспилотник ВСУ долетел до этого региона. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

«Украинская правда» утверждает, что это был беспилотник ГУР Украины. Источник в украинской разведке заявил СМИ, что БПЛА преодолел более 1800 км и, предположительно, атаковал радиолокационную станцию системы раннего предупреждения о ядерном ударе «Воронеж-М» в Оренбургской области.

Источники украинских СМИ не заявляли, что атака была успешной. Отмечается рекордная дальность для украинского БПЛА самолетного типа.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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