Два беспилотника ВСУ сбили над российским регионом Минобороны России: два украинских БПЛА ликвидированы над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло примерно в 08:45 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 27 мая, 12 украинских дронов над регионами России. В частности, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один — над территорией Белгородской области. Четыре дрона российские системы ПВО перехватили над территорией Краснодарского края, еще шесть сбиты над территорией Орловской области.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что утром в понедельник российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Севского и Брасовского районов. По его словам, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Тогда же глава Орловской области Андрей Клычков известил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было. Повреждений объектов инфраструктуры также не обнаружили.