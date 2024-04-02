Украинский БПЛА ударил по Елабуге: есть ли жертвы, что с заводом «Гераней»

Фото: МО Украины

БПЛА UJ-22 Airborne

Утром 2 апреля украинский беспилотник нанес удар по территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Какой завод атаковал БПЛА в Татарстане, правда ли, что там производят БПЛА «Герань-2», насколько серьезные повреждения, сколько пострадавших?

Куда попал беспилотник ВСУ, что там за завод

Представители особой экономической зоны «Алабуга» сообщили, что удар по их территории был нанесен двумя беспилотниками в 05:45. Это стало первой атакой украинских БПЛА в Татарстане с начала СВО.

«РБУ-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что целью удара стал завод российских беспилотников-камикадзе «Герань-2». Отмечается, что операцию проводили сотрудники ГУР Украины. Источники утверждают, что «в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей». Подтверждения этим данным нет.

Российское издание РБК сообщило о планах по созданию завода БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» в январе 2023 года. Руководитель ООО «Альбатрос» Илья Воронков рассказал, что компания намерена запустить производство беспилотных летательных аппаратов «Альбатрос М5» уже в I квартале 2023 года. Объем инвестиций составил 990 млн рублей. Источником финансирования, по словам Воронкова, являются собственные средства.

«Альбатрос М5» — гражданский беспилотник самолетного типа с тянущим винтом, предназначенный для аэрофотосъемки.

По версии западных СМИ, «Альбатрос» производит ударные дроны «Герань-2». Летом 2023 года об этом сообщило The Washington Post в материале со ссылкой на утечки в российской инженерной документации и служебную переписку. Эта информация не подтверждена.

В декабре 2023 года Минфин США ввел санкции против 28 российских компаний. В их числе оказались «Альбатрос» и «Дельфин Алабуга», которое занимается производством лодочных моторов. Украинские военные эксперты предупреждали, что ОЭЗ «Алабуга» может стать целью для ВСУ.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Какой беспилотник применили ВСУ, как он долетел до Татарстана

По информации ряда Telegram-каналов, удар по ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане нанес украинский беспилотник UJ-22 Airborne, созданный в компании UKRJET. Крупный БПЛА с размахом крыльев в 4,6 м (для сравнения: у «Герань-2» — 2,5 м) несет на борту не менее 20 кг взрывчатки.

Заявленная дальность полета UJ-22 составляет 800 км. Однако Елабуга находится на значительном удалении от территории, которую контролируют ВСУ на Украине, — более 1200 км. Кроме того, на видео, опубликованных в Telegram, беспилотник заходит на цель с юга.

«По прямой от Украины, например, до Елабуги более 1500 километров и ориентированная на дроны ПВО. Зато вот до Казахстана всего 500. Не хочется делать поспешных выводов, но очень похоже на то, что БПЛА запустили или с нашей территории, или же из Казахстана», — отмечает политический обозреватель «Федерал Пресс» Андрей Гусий.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сколько пострадавших после удара БПЛА

Представители «Алабуги» не подтвердили поражение заводских мощностей на территории ОЭЗ. Повреждения получил комплекс из восьми хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году. Один из них («Герон») значительно пострадал. В ОЭЗ сообщили, что два человека ранены.

«Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 в „Алабуге“. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», — заявили в ОЭЗ.

Однако по данным SHOT, пострадали семь человек. Среди них — 16-летняя гражданка Руанды, студентка местного политеха. Она госпитализирована.

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