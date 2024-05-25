Украина атаковала ядерный щит РФ? Что известно об ударе по РЛС «Воронеж»

Фото: Невар Виталий/TASS

На Украине сообщили об атаке БПЛА на РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае, которая входит в Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Информацию прокомментировал экс-глава Роскосмоса, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Что известно об ударе, какие повреждения, как может ответить Россия на атаку на свой ядерный щит?

Что известно об ударе по РЛС «Воронеж»

Вечером 24 мая украинские военные блогеры опубликовали фото поврежденных антенн РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Для справки, надгоризонтные радиолокационные станции (РЛС) большой дальности семейства „Воронеж“ входят в Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска баллистических ядерных ракет», — отмечает источник.

По данным из открытых источников известно, что РЛС «Воронеж» имеет два компонента, первый из которых контролирует юго-западное направление в секторе от северного побережья Африки до Южной Европы, второй — смотрит на юг в сторону Турции и Ближнего Востока. РЛС способна отслеживать движение 500 целей на удалении до 6000 км, а также просвечивать космос на 8000 км.

Подробностей атаки не приводится. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Фото: kremlin.ru/РИА Новости

Кто заказчик удара по РЛС «Воронеж»

Экс-глава Роскосмоса и вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию об атаке на РЛС «Воронеж» и заявил, что заказчиком преступления выступают США. По его словам, данный объект является ключевым элементом Системы боевого управления стратегическими ядерными силами.

«С момента появления у СССР средств доставки ядерного оружия Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток добиться превосходства над нами в военно-стратегической сфере. НИКОГДА. И если раньше такие попытки лежали в сфере военно-технических разработок и концепций (например, „Стратегическая оборонительная инициатива“ 1980-х годов, предполагавшая развертывание в космосе группировки военных лазеров для перехвата советских МБР, или „Стратегическая противоракетная оборона“ 2000-х годов и по н. в., которая сопровождалась выходом США из договора по ПРО 1972 года и размещением радаров и ракетных баз ПРО США и НАТО непосредственно вблизи наших западных и восточных границ), то теперь Вашингтон выступил заказчиком преступления, наняв безответственного бандита, пытающегося повредить объект нашей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что всеохватывающий контроль Вашингтона над военным планированием Киева — это неоспоримое доказательство причастности к удару по объекту противоракетной обороны России. Рогозин подчеркнул, что подобные прецеденты ставят под угрозу стратегическую безопасность ядерных держав, поэтому Вашингтон должен ответить за случившееся по полной.

«Конечно, можно допустить, представить себе вероятность того, что удар по объекту СПРН в Краснодарском крае, если это, конечно, не фейк ВСУ, был нанесен по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну. Однако с учетом глубочайшей вовлеченности Вашингтона в этот вооруженный конфликт и американского тотального контроля за военным планированием Киева версию о том, что США не знают об украинских планах нанесения ударов по системе противоракетной обороны России, можно отбросить. Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — считает экс-глава Роскосмоса.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответит ли Россия на удар по ядерному щиту

Военкор Юрий Котенок пишет в своем Telegram-канале, что возможное повреждение РЛС «Воронеж» является вызовом со стороны США и Великобритании.

«Повреждение РЛС „Воронеж“ — это вызов со стороны Штатов и Лондона. Пришла пора ронять их БПЛА над Черным морем. Как? Спросите у хуситов», — отмечает военкор.

В публикации Telegram-канала «Ватфор» предполагается, что удар по РЛС был ответом Запада на ядерные учения России.

«Такая атака безусловно подпадает под нашу ядерную доктрину, и если никак не отреагировать, то получится, что доктрина не работает, можно щупать и дальше», — пишет источник.

По мнению авторов материала, необходим ответ на эту атаку, иначе «вслед за украинскими дронами полетят и американские ракеты».

«Адекватным первым ответным шагом стал бы случайный пожар на какой-нибудь американской РЛС ПРО, например Aegis Ashore в Девеселу (Румыния) или Редзиково (Польша). Не поймут, продолжат — перейти к открытым атакам: например, по РЛС СПРН в Гренландии/Британии или по плавучей РЛС ПРО SBX на Гавайях. Предупредить об атаке заранее: собьют — и отлично, можно будет на этом исчерпать инцидент», — отмечается в публикации «Ватфора».

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко считает, что ударом по РЛС Украина атаковала российский ракетно-ядерный щит.

«Фактически, ударив по этой РЛС, украинский режим покусился на наш ракетно-ядерный щит: ведь без системы раннего оповещения ракеты и боеголовки имеют очень относительную ценность. В связи с этим умные люди вспомнили указ президента России от 02.06.2020 г. № 355 „Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания“, где среди прочего говорится, что условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются: „…воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил“. Кажется, теперь мы должны ответить», — выразил мнение эксперт.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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