Берестовое, химоружие, Часов яр: что происходит под Харьковом 26 мая

Фото: МО РФ

Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Берестовое в Харьковской области. Что еще удалось освободить в зоне СВО 26 мая, где идет наступление, что за слухи о химоружии ВСУ?

Что происходит в Харьковской области

Берестовое находится на левом берегу реки Оскол, на границе Харьковской области и ЛНР. Поселок удалось освободить в течение 26 мая.

Неподалеку от Берестового расположен поселок Ивановка, который также под контролем ВС РФ. Военкор Александр Симонов опубликовал видео, которое подтверждает его освобождение.

«На кадрах бойцы 3-й штурмовой роты, 47-дивизии, 1-й гвардейской танковой армии. В настоящий момент наступление на Купянском направлении продолжается. Вероятнее всего, в следующий раз мы увидим российский флаг в населенном пункте Степовая Новоселовка», — сообщил он в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Дневник Десантника» отмечает продвижение российских сил в районе Липцев в другой части Харьковской области.

«Расширили контроль территории между Глубоким и Травянским водохранилищем до СТ „Лира“. Продвинулись немного южнее села Лукьянцы. Сейчас выравниваем фланг, чтобы широким наступлением идти на Липцы, где у врага оборудованы мощные укрепы», — пишет «Дневник Десантника».

Telegram-канал «Донбасс решает» предполагает, что в течение 26 мая возможно также продвижение ВС РФ с охватом Волчанска с юго-востока и движение от Берестового к переправам на Северском Донце и железной дороги от Святогорска к Купянску через станцию Тропа.

Что известно о применении химоружия ВСУ

Военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области, сообщил URA.RU о применении ВСУ химического оружия в районе Липцев. Тип химоружия не установлен.

«Это мне уже рассказывали военные медики. Противник применил химические боеприпасы под Липцами. Сейчас там идут бои по всей линии коттеджно-дачного кластера, который расположен левее Травянского водохранилища», — рассказал Алехин.

По его словам, атака готовилась заранее, а снаряды с химоружием привезли на железнодорожную станцию «Основа» [в Харькове] еще месяц назад.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит на Донецком направлении

Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что российские войска полностью освободили поселок Нетайлово. Бойцы 9-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК установили на здании местной администрации флаги России и ДНР.

Telegram-канал WarGonzo подтверждает эту информацию.

«После отхода ВСУ из Первомайского, бойцы 9-й бригады не стали сбавлять темп и давать противнику передышку, что позволило быстро вклиниться в украинскую оборону в Нетайлово, а затем и полностью выбить противника из населенного пункта. Следующий важный населенный пункт, который предстоит освободить нашим войскам, — Карловка», — сообщил он.

Кроме того, сообщается о расширении контроля к западу от Уманского.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит на Богословском направлении

Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил о продвижении российских войск к границе Луганской области.

«Штурмовые подразделения 752-го полка при поддержке специальных подразделений и огня артиллерии выбивают противника — 3 бригады „Азов“ (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — из опорных пунктов возле Новоегоровки. Идут ожесточенные бои. По всему направлению продолжаем давить врага. Взяли лесополосу [глубиной] 800 метров», — сообщил канал.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Часовом Яре

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что российские войска постепенно продвигаются в Часовом Яре, несмотря на сопротивление противника.

«С южной стороны микрорайона Канал обрабатываем вражеские позиции из „Солнцепека“. По улице Борисоглебской уничтожили ПВД врага. По улице Зеленой взяли общежитие ПТУ и многоэтажку, где враг оборудовал ПВД. Продвигаемся по улице Олега Кошевого. За самим каналом Северский Донец — Донбасс противник оборудовал укрепы», — сообщают источники.

Украинский источник в Telegram написал, что ситуация в Часовом Яре для ВСУ «очень тяжелая» и российские войска «уже на улицах».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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