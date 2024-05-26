Франция, Польша, прибалты? Кто из них готов ввести войска на помощь Украине

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Запад оказывает недостаточную поддержку Киеву, и недовольные этим страны Прибалтики и Польша готовы ввести войска на Украину. Когда это может случиться, сколько военных они хотят отправить, грозит ли это войной России с НАТО?

Когда Прибалтика собирается ввести войска на Украину

Der Spiegel сообщил, что возможность ввода войск Литвы, Латвии и Эстонии на Украину обсуждалась в кулуарах недавней конференции по безопасности в Таллине. Депутаты парламентов прибалтийских стран предупредили немецких политиков о последствиях «промедления» с поставкой военной помощи для ВСУ.

Страны Балтии, заявили они, не станут дожидаться появления российских войск на своих границах. Они винят канцлера Германии Олафа Шольца в «нерасторопности» и постоянных задержках военной помощи. Похожие опасения высказывают и в правительстве Германии, в том числе вице-канцлер Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер и министр обороны Борис Писториус. Все они постоянно призывают Шольца к увеличению помощи Украине

«Если Россия добьется стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад лишь помогает Киеву не в полную силу, то ситуация может резко ухудшиться», — заявили балтийские депутаты.

Фото: Xinhua/Sergei Stepanov/Global Look Press

Между тем Шольц последовательно ведет политику помощи Киеву с помощью денег. В январе 2024 года была одобрена помощь на сумму более €7 млрд. В феврале — еще один пакет военной помощи на €1,1 млрд. В апреле Германия предложила инициативу по поставке систем ПРО для Украины — и сама поставила две системы ПВО Patriot и объявила о передаче в ближайшее время третьей.

Однако все это не устраивает ни прибалтов, ни министров в Германии. Причина в том, что канцлер последовательно выступает против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Какие силы могут отправить на Украину

Ранее страны Европы, в том числе Польша, неоднократно заявляли, что не намерены отправлять войска на Украину на борьбу с ВС РФ. Осторожные предложения президента Франции Эммануэля Макрона «рассмотреть такую возможность» были встречены резким недовольством, и за короткое время практически все страны НАТО отвергли такую возможность.

Baltnews отмечает, что Эстония, Литва и Латвия находятся на 87-м, 88-м и 99-м местах в мире по силе своих вооруженных сил. Численность штатного личного состава армий Прибалтики вместе составляет менее 40 тысяч человек. Только у Эстонии есть реактивные системы залпового огня, и ни у одной из этих стран нет боевых танков (хотя в достаточном количестве имеются боевые бронированные машины).

Грозят ли такие действий конфликтом России с НАТО

Der Spiegel утверждает, что введение войск из этих стран на Украину сделает НАТО полноценным участником конфликта, чего опасаются правительства Германии и США.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Однако премьер-министр Эстонии Кая Каллас отмечала, что ст. 5 устава Альянса, которая говорит о коллективной обороне, «не работает автоматически». Так она мотивировала отправку на Украину эстонских военных инструкторов. Это, по ее мысли, не приведет к эскалации, поскольку другие страны Альянса не сочтут гибель эстонцев на Украине нападением на Прибалтику. Какое количество войск может послать Таллин, Каллас не уточняла.

В США возможности столкновения с Россией открыто опасаются. В марте 2024 года автор American Conservative назвал «опасными лунатиками» президента Макрона, лидеров стран Прибалтики и президента Финляндии, который «не исключил» появления войск НАТО на Украине.

«Почему мы слушаем этих опасных лунатиков и воспринимаем их как равных нам в НАТО? Почему мы воспринимаем их всерьез, когда они говорят „Карфаген должен быть разрушен“ про страну, у которой есть 6000 ядерных боеголовок? Да в трех странах Прибалтики вместе с Финляндией не наберется 12 млн населения. Кто такие эти „мы“, которые должны воевать с Россией?» — задается вопросом автор консервативного американского журнала.

США, по его словам, должны дать понять союзникам по НАТО: они не станут помогать, если прибалты, Франция или кто угодно сами ввяжутся в войну с Россией. «НАТО — это оборонительный альянс», — подчеркивает «Американский консерватор». С ним согласен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Удар американцев по нашим позициям означает начало мировой войны», — предупредил он, обращаясь к Варшаве.

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