Песков пригрозил НАТО «непоправимыми последствиями». Будет большая война?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В случае если войска НАТО официально появятся на Украине, Европе могут грозить «непоправимые последствия», объявил Кремль. Грозит ли России большая война, что делают противники у границ России в 2024 году?

Что сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал заявление депутата Рады Алексея Гончаренко. Украинский нардеп заявил, что Франция рассматривает возможность отправки военной миссии на Украину. Она займет границу с Белоруссией и высвободит находящиеся там подразделения ВСУ.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что «сделает все, чтобы Россия не выиграла эту войну». На срочной конференции НАТО после взятия Авдеевки он поднял вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта. Тогда его поддержали всего несколько стран НАТО, наиболее мощные государства отказались участвовать.

Песков напомнил журналистам, что ни о каком окончательном плане НАТО речи не идет.

«Надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий», — объявил Дмитрий Песков.

Ранее французская газета Le Monde писала, что вопрос отправки военных на Украину во Франции начали рассматривать еще летом 2023 года. В феврале Макрон в узком кругу якобы заявил, что «в этом году» ему «придется отправить ребят в Одессу». Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал, что французы готовят к отправке контингент в 2000 человек.

Какие учения проводит НАТО в 2024 году

На официальном сайте НАТО подробно описаны ключевые в 2024 году учения Альянса Steadfast Defender 24. Они будут проходить на территории Европы, в том числе переброска сил к границам Украины и России.

Первый этап учений НАТО проходил с 11 февраля до 15 марта. Во время учений отрабатывалось трансатлантическое развертывание сил США и Канады в Европе. Проводились военно-морские учения и учебные десантные операции в Северной Атлантике и Арктике.

Второй этап учений НАТО намечен на период с 8 апреля. Он начнется с крупномасштабных учений Defender 2024, которые призваны «продемонстрировать боевые возможности НАТО, национальных и мультинациональных сил». Будет отрабатываться спешная переброска военных сил и снабжения внутри Европы. До лета будут продолжаться возглавляемые Германией учения Quadriga 2024, в ходе которых планируется скоростная переброска сил в Латвию, Норвегию, Польшу и Румынию. Численность сил НАТО в Европе обещает быть рекордной.

Фото: NATO

Где разместили контингенты НАТО в 2024 году

Военный контингент НАТО на восточных границах Альянса увеличился в 10 раз с начала российской СВО. Об этом заявил британской газете The Telegraph генсек западного альянса Йенс Столтенберг. Сейчас в странах Восточной Европы размещены 40 тысяч солдат НАТО, заявил он.

Еще 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу. Об этом заявил замначальника Генштаба ВС Польши Кароль Дымановский в эфире TVP.

«Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас — это 300 тысяч в высокой готовности», — объявил Дымановский.

МИД Польши в 2024 году официально заявил о готовности разместить немецкие войска на своей территории на постоянной основе.

«Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — замглавы МИД Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

После вступления в НАТО в январе 2024 года Швеция пообещала разместить в Латвии 600 солдат, сообщили в Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО). Эстония и Латвия призвали Альянс разместить сухопутные войска в Прибалтике на постоянной основе, «чтобы продемонстрировать России серьезность позиции Североатлантического альянса», пишет британская газета Financial Times.

В начале марта в Сети появилась карта возможного размещения военного контингента НАТО на Украине. По мнению авторов, международные силы планируют разместить на границе Белоруссии, а Одессу возьмут под контроль военные из Болгарии и Румынии.

Что делает «азиатское НАТО» в 2024 году

Североатлантический альянс в 2023 и 2024 годах сделал несколько заявлений об усилении взаимодействия с союзниками в Индийско-Тихоокеанском регионе. Западные СМИ называют Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию «азиатским НАТО». Они формально не входят в Альянс, но предоставляют свои территории для базирования

В январе 2024 года на форуме в Давосе генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что «НАТО придется заниматься Азией».

«Безопасность больше не региональная, она глобальная. И надо понимать, что это не НАТО лезет в Азию, а на самом деле Китай подбирается к нам. НАТО должна заниматься тем, что происходит в Азии», — объявил Столтенберг.

Как сообщает пресс-служба Военно-морского института, в 2024 году США уже провели несколько крупных учений в Индо-Тихоокеанском регионе: Cobra Gold 2024 в Таиланде, Freedom Shield 2024 в Южной Корее и учения Iron Fist 2024 в Японии.

Фото: NATO

Будет ли большая война, что говорят эксперты

Немецкое издание Bild сообщало, что в документе Минобороны Германии говорится, что война России и НАТО может начаться летом 2025 года. Ей будут предшествовать новая волна мобилизации, успешное наступление российских военных на Украине, искусственно спровоцированный «пограничный конфликт» в районе Сувалкского коридора и кибератаки. Директор Центра передового опыта НАТО Янис Сартс на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) назвал документ «учебным сценарием, разработанным для проверки военных возможностей».

Военный эксперт и политолог Василий Кашин в интервью «БИЗНЕС Online» дал тревожную оценку ситуации. Он считает, что украинский конфликт может перерасти в ядерный кризис, где Россия и НАТО будут на грани войны.

«Если Украина начнет дестабилизироваться, а ее оборона — резко ослабевать, то мы можем ожидать ввод войск НАТО в западные регионы страны. Вполне возможно, что крупные учения Steadfast Defender, которые ведутся якобы для отражения российской атаки на НАТО, — реальная подготовка к такому сценарию. Мы должны учитывать эти угрозы. Пока не закончатся активные боевые действия на Украине, опасность ядерной эскалации сохраняется. Уже в 2024 году мы можем столкнуться с опасным военным кризисом по образцу карибского», — предупредил Кашин.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV отметил, что в случае крупномасштабного конфликта НАТО столкнется с серьезными проблемами.

«В теории, если начинается большая война на Европейском континенте с Россией, то передовые силы Польши, [стран Балтики] должны были бы сдерживать Россию, а американские подкрепления должны были бы где-то высаживаться во Франции и Голландии. Но с 2021 года не решена проблема расшивки транспортных магистралей. Более того, даже не решена проблема, что вообще-то войска из одной страны в другую должны проходить без таможенного контроля. Нам казалось, что альянс НАТО — это такая единая коллективная сила, которая как набросится, как разгромит противников, что мало не покажется. Нет», — заявил Киричевский.

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