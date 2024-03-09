Польша сговорилась с Францией? Готовится ли Варшава к войне на Украине

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Радослав Сикорский

Польские войска могут появиться на Украине, объявил глава МИД республики Радослав Сикорский. Грозит ли этой войной с Россией, почему Польша выходит из ДОВСЕ, что говорят эксперты?

Отправит ли Польша войска на Украину

Появление польских войск на территории Украины в нынешней ситуации «не является чем-то немыслимым», заявил Сикорский на конференции «25 лет Польши в НАТО. Если бы не Альянс...», которая состоялась в Варшавском университете. Министр призвал страны НАТО к «творчески продуманной эскалации» в борьбе с Россией.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невозможным. Я ценю инициативу президента [Франции] Эммануэля Макрона, потому что это он [президент РФ Владимир Путин] должен бояться нас, а не мы его», — приводит слова Сикорского Rzeczpospolita.

По словам польского дипломата, начав СВО, Россия показала, что она «цивилизационно неспособна принять западные ценности», а поэтому НАТО должна вернуться к прежней роли.

Глава французского государства Эммануэль Макрон 26 февраля не исключил отправку войск стран НАТО на территорию Украины. Он считает, что на эту меру может пойти каждая из стран ЕС самостоятельно. То же допустил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, отметив, что переброшенные туда военные могут заниматься обучением местных солдат и охраной границ.

8 марта Макрон уточнил, что «не исключать что-то (отправку войск на Украину. — NEWS.ru) — не означает делать это».

Почему Польша выходит из ДОВСЕ

Польский сейм также абсолютным большинством голосов приостановил участие Польши в Договоре об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ). Этот договор, заключенный в 1990 году, ограничивал количество танков, бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов как в странах НАТО, так и в странах бывшего Варшавского договора. Замглавы МИД Польши Владислав Бартошевский отметил, что Польша только приостанавливает свое участие, поскольку против полного выхода из ДОВСЕ выступили союзники по НАТО.

Президент Анджей Дуда ранее рассказывал, что Польша продолжает наращивать свои вооруженные силы. За несколько лет Варшава закупила большое количество вооружения у США и Южной Кореи. Сюда входят истребители пятого поколения F-35; ракетные системы HIMARS — в начале 2023 года Варшава закупила 18 таких РСЗО, однако в планах у Варшавы закупить к 2025 году 486 установок. Польша покупает в США десятки ударных вертолетов AH-64E Apache и сотни танков Abrams последнего поколения. В Польше были впервые развернуты американские системы ПВО.

Ранее о выходе из ДОВСЕ заявил госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа. Одновременно Кишинев готовится подписать соглашение с Парижем о сотрудничестве в сфере обороны, фактически отказавшись от закрепленной конституцией политики нейтралитета. По утверждениям оппозиции, правительство Майи Санду готовится тайно вступить в НАТО. В Кишиневе надеются, что союзники помогут вернуть под контроль Приднестровье.

Россия объявила о выходе из ДОВСЕ 10 мая 2023 года. Соглашение было ратифицировано Россией в 1992 году при президенте Борисе Ельцине, однако так и не вступило в силу.

Как ответили в России на заявления НАТО

Заявления Макрона об «отсутствии красных линий для Франции» в случае, если российские войска будут продвигаться к Одессе и Киеву, и готовности отправить войска на Украину вызвали негативную реакцию в РФ. Сенатор Алексей Пушков рекомендовал Макрону и Сикорскому «задуматься, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что Сикорский говорил, что Польша пошлет свои войска не «на Украину», а «на территорию Украины».

«[Он имеет в виду] западные области, так называемые Восточные кресы — Львовская область, Тернопольская, Ивано-Франковская области и так далее. Польша претендует на данные регионы Украины и думает, что отправка туда войск НАТО не позволит России приблизиться к ним. Это попытка отторгнуть хотя бы часть Украины и оставить территории за собой», — считает Матвийчук.

Военный эксперт отметил в беседе с NEWS.ru, что если поляки или французы решат вторгнуться на Украину, то конфронтация с Россией «практически неизбежна».

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