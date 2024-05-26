Медведев назвал событие, которое приведет к мировой войне Медведев: удар США по силам России на Украине привел бы к мировой войне

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Дмитрий Медведев

Удар США по российским силам на Украине привел бы к мировой войне, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter (X). Таким образом он ответил на угрозу главы МИД Польши Радослава Сикорского, допустившего американский удар по ВС России.

Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они осторожнее поляков. Во-вторых, удар американцев по нашим позициям означает начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать, — написал Медведев.

Ранее Сикорский заявил, что США, обращаясь к России после начала СВО, пригрозили массированным ударом по позициям РФ на Украине, если в ходе конфликта с Киевом будет использовано ядерное оружие. При этом, по утверждению министра, сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными».

Министр при этом не уточнил, кто именно из представителей США сделал данное заявление. Он также раскритиковал так называемые красные линии в отношении России, Сикорский уверен, что странам Запада нужно научиться играть на эскалации, чтобы Москва точно не знала о шагах, которые могут предпринять страны НАТО.

До этого астролог Кушал Кумар высказывал мнение, что третья мировая война может начаться 18 июня 2024 года. По его словам, напряженность возрастет между ХАМАС и Израилем, Южной и Северной Кореей, Тайванем и Китаем, а также НАТО и Россией.