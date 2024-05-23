На Западе назвали точную дату начала третьей мировой войны Астролог Кумар: третья мировая война может начаться 18 июня 2024 года

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Третья мировая война может начаться 18 июня 2024 года, заявил «новый Нострадамус», астролог Кушал Кумар. По его словам, напряженность возрастет между ХАМАС и Израилем, Южной и Северной Кореями, Тайванем и Китаем, а также НАТО и Россией, передает Daily Star.

18 июня 2024 года является сильнейшим планетарным стимулом для запуска третьей мировой войны, хотя 10 и 29 июня также могут повлиять, — отметил «Нострадамус».

Издание отмечает, что до этого Кумар «в точности предсказал» несколько конфликтов между странами. О каких именно событиях идет речь, не уточняется.

Ранее Великобританию накрыли грозы и молнии, напугавшие многих жителей страны и напомнившие им о предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги. В своих пророчествах она рассказывала, что ухудшение погодных условий в стране может указывать на грядущие изменения климата.

Ванга утверждала, что планету ждет изменение орбиты, которое обычно занимает длительное время. По ее словам, если это произойдет в течение короткого периода времени, это может вызвать проблемы, включая нарушение климата и скачок уровня радиации. Британцы увидели в ночных грозах предвестников изменений, о которых предупреждала ясновидящая.