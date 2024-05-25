В Польше рассказали, как США ответят на ядерный удар по Украине Глава МИД Польши: США пригрозили РФ атакой в ответ на ядерный удар по Украине

Фото: Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что США, обращаясь к России после начала СВО, пригрозили массированным ударом по позициям РФ на Украине, если в ходе конфликта с Киевом будет использовано ядерное оружие, пишет The Guardian. При этом, по утверждению министра, сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными».

Американцы сказали русским: если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием, — заявил Сикорский.

Министр при этом не уточнил, кто именно из представителей США сделал данное заявление. Он также раскритиковал так называемые красные линии в отношении России, Сикорский уверен, что странам Запада нужно научиться играть на эскалации, чтобы Москва точно не знала о шагах, которые могут предпринять страны НАТО. По его мнению, четкое обозначение линий, которые выдвигает Запад, идет во благо России, поскольку она получает информацию для адаптации.

Ранее в МИД России сообщили о прекращении межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве по вопросам ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Документ был подписан 13 октября 1993 года в японской столице.