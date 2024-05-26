Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по территории России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории. По его словам, которые приводит портал Tagesschau, пока нет причин для расширения зоны применения данного вооружения.

По крайней мере, это моя позиция, — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной. Он напомнил, что Берлин стремится не допустить перерастания украинского конфликта в мировую войну.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

В ответ на это вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим не находится в состоянии войны с Россией, поэтому не может дать разрешение Вооруженным силам Украины на нанесение ударов итальянским оружием по российской территории. При этом он назвал правильным намерение оказывать военную помощь Киеву.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров счел, что Столтенберг своими заявлениями подталкивает НАТО к войне с Россией. Он рекомендовал генсеку Альянса «умерить свои аппетиты», если он хочет, чтобы от Европы что-то осталось.