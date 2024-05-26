«Подталкивает НАТО к войне»: в Совфеде ответили на призывы Столтенберга Сенатор Джабаров: Столтенберг подталкивает НАТО к войне с Россией

Фото: Ben Kriemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями подталкивает Альянс к войне с Россией, заявил сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на призыв главы военного блока снять ограничения на удары Киева по территории России.

То, что он заявляет, просто подталкивает НАТО к войне, после которой в Европе ничего не останется. Удары по российской территории, особенно в глубине России, безнаказанными не останутся, — подчеркнул Джабаров.

Российский сенатор рекомендовал Столтенбергу «умерить свои аппетиты», если он хочет стать главой Центробанка Норвегии после отставки в НАТО. Член Совфеда предостерег, что любому терпению приходит конец.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

При этом вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим не находится в состоянии войны с Россией, поэтому не может дать разрешение Вооруженным силам Украины на нанесение ударов итальянским оружием по российской территории. При этом он назвал правильным намерение оказывать военную помощь Киеву.