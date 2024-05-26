Раскрыты потери ВСУ в боях под Берестовым в Харьковской области Депутат Водолацкий: ВСУ в боях под Берестовым потеряли свыше 1,5 тысяч солдат

Фото: МО Украины

Потери Вооруженных сил Украины в боях под Берестовым Харьковской области превысили 1,5 тысячи человек, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он отметил, что российские войска нанесли значительный ущерб 77-й аэромобильной бригады ВСУ.

Группировка «Запад» под Берестовым уничтожила более 1,5 тыс. националистов, наемников, огромное количество техники. Нанесен огромный ущерб 77-й бригаде ВСУ, — сказал он.

Водолацкий добавил, что успехи под Берестовым позволяют группировкам «Север» и «Запад» взять в кольцо населенные пункты с укрепрайонами ВСУ.

Водолацкий ранее сообщил, что российские военные после взятия под контроль села Старица Харьковской области сумели перерезать поставки боеприпасов и резервов украинской армии в Волчанск. По его словам, удержание населенного пункта также даст возможность снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.

До этого Telegram-канал «Осведомитель» писал, что северная часть населенного пункта Липцы располагает важными высотами, откуда просматривается ряд направлений в зоне СВО. В связи с этим ВСУ перебросили в это село спецназ и опытные расчеты БПЛА, уточнили журналисты. Российские военные в случае закрепления на этой высоте могут продолжить операцию на западном направлении от населенного пункта, а также наносить удары в районе дамбы Травянского водохранилища, констатировали авторы канала.