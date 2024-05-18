Стало известно, почему ВСУ бросили все силы на защиту села Липцы «Осведомитель»: ВСУ перебросили в Липцы опытных военных из-за важных высот

Фото: МО Украины

Северная часть населенного пункта Липцы в Харьковской области располагает важными высотами, откуда просматривается ряд направлений в зоне СВО, в связи с этим ВСУ перебросили в это село спецназ и опытные расчеты БПЛА, пишет Telegram-канал «Осведомитель». Авторы канала уточняют, что российские военные в случае закрепления на этой высоте могут продолжить операцию на западном направлении от села, а также наносить удары в районе дамбы Травянского водохранилища.

Авторы канала добавили, что с этой высоты также просматривается район Северной Салтовки в Харькове. По данным канала, в районе этого села идут ожесточенные бои. В случае взятия населенного пункта под контроль войскам ВС РФ, как предполагает канал, не придется вести встречные бои в дачных участках, которые растянулись вдоль левого берега водохранилища.

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