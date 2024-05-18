В Госдуме объяснили, как взятие под контроль Старицы нарушило планы ВСУ Депутат Водолацкий: взятие Старицы сорвало поставки боеприпасов ВСУ в Волчанск

Фото: Минобороны РФ

Российские военные после взятия под контроль села Старица Харьковской области сумели перерезать поставки боеприпасов и резервов украинской армии в Волчанск, сообщил ТАСС депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. По его словам, удержание населенного пункта также даст возможность снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.

Освобождение села Старица имеет важное военно-тактическое значение, потому что мы закрываем полностью поставки в оставшуюся часть Волчанска резервов и боеприпасов, перекрываем дороги с севера, — подчеркнул координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР.

Как считает Водолацкий, взятие Старицы в перспективе позволит полностью снять проблему ударов по Белгородской области. Жители Харьковской области ждут российскую армию, заключил депутат.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» писал, что северная часть населенного пункта Липцы располагает важными высотами, откуда просматривается ряд направлений в зоне СВО. В связи с этим ВСУ перебросили в это село спецназ и опытные расчеты БПЛА, уточнили журналисты. Российские военные в случае закрепления на этой высоте могут продолжить операцию на западном направлении от населенного пункта, а также наносить удары в районе дамбы Травянского водохранилища, констатировали авторы канала.