Появилось видео из зачищенного от ВСУ села под Харьковом Readovka: ВС России взяли под контроль Ивановку в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka со ссылкой на военкоров сообщает, что российская армия взяла под контроль новый населенный пункт в Харьковской области — Ивановку. По данным журналистов, село уже зачистили от ВСУ и проводят проверку территорий. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На опубликованных каналом кадрах боец ВС РФ прочесывает населенный пункт. На видео заметны заборы жилых домов, посеченные десятками пуль.

По информации Readovka, на данном участке работают бойцы 47-й дивизии. Они, пишет канал, после зачистки территорий направляются по водораздельному холму к другому оборонительному рубежу Вооруженных сил Украины — Степной Новоселке.

До этого сообщалось, что группировка войск «Север» ВС России в течение недели взяла под контроль село Старица в Харьковской области. В Минобороны уточнили, что российская армия продолжает отодвигать ВСУ.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, за успех данной операции отвечают бойцы подразделения группировки войск «Центр». Министерство уточнило, что на этом участке проведения СВО противник потерял до 410 человек. Кроме того, ВС РФ поразили технику ВСУ, включая пушку «Гиацинт-Б», САУ «Акация» и американскую гаубицу М102.