Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последней оперативной своде Генштаб Украины сообщил об успехах ВС России на Покровском направлении, и об «активных» попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановить утраченное положение в районе села Евгеньевка. Также сообщается о том, что российские военнослужащие прорывают оборону противника на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердичи.

Украинский Генштаб уточнил, что в наступательных и штурмовых действиях принимают участие наиболее подготовленные подразделения РФ. Причем они используют не только бронетехнику, но идут и в пешем порядке, на мотоциклах и даже багах. Представители ВСУ также назвали самыми горячими направлениями боевых действий Купянское, Краматорское и Харьковское.

ВСУ перебрасывают резервы со всей Украины в Харьковскую область для подготовки контрудара, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что украинская армия могла срочно отправить даже те подразделения, которые находились в Киеве. По его мнению, резервы перебрасывают также с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский виновен в отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный также не подготовил никаких укреплений на данном направлении.