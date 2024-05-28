Бои в Харьковской области сегодня: сводка 28 мая, успехи и проблемы ВС РФ

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние новости и события в Харьковской области, где ВС РФ ведут наступление. Какую информацию с этого участка фронта СВО они предоставили сегодня, 28 мая 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области во вторник, 28 мая

«Харьковский фронт. Без изменений, бои на окраинах Липцев и в Волчанске имеют в основном позиционных характер», — сообщил WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Харьковском направлении ВС России ведут боевые действия в Волчанске и на направлении населенного пункта Липцы.

«Противник, стянув подкрепления с других участков фронта, замедлил первоначальные темпы продвижения армии России. У Волчанска, несмотря на четыре контратаки ВСУ, российские войска продвинулись на отдельных участках до 600 метров. На Липцевском направлении наши подразделения в дачном поселке „Северный“, отбили две контратаки, продвинулись на 250 метров. Сообщают о новых украинских военнослужащих, сдавшихся в плен», — отметили авторы канала.

Военкор Геннадий Алехин рассказал, что сейчас нельзя говорить о том, что Харьковский фронт «застопорился».

«Идет наша большая боевая и разведывательная работа. Это перспективный участок фронта. Волчанск: идут упорные уличные бои. Мы владеем боевой инициативой. Купянск: мы наносим мощные удары ракетами и артиллерией. Бьем по объектам системы логистики ВСУ. Торговый центр „Эпицентр“, в котором располагался военный объект ВСУ (склад ракетно-артиллерийского вооружения), уничтожен. Мирные жители не пострадали. ПВО Белгородского направления сбила украинский МиГ-29. Французские военные инструкторы прибыли в ученые центры ВСУ на Харьковщине. Среди них много боевиков. Не исключено контрнаступление противника. Это грозит ВСУ большими потерями. Но украинцы перебрасывают резервы. Сторона Сумской области: наши огневые средства активны. Наши резервы на Харьковском направлении неизвестны. Вывод: активная весенне-летняя компания Вооруженных сил России началась. Ожидаем активизацию», — добавил он.

Фото: МО РФ

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России наступает в Харьковской области из ЛНР, приближаясь к Артемовке.

«Российские войска продолжают наступление и на Купянском направлении. Украинские военные аналитики сообщают о прорыве нашей бронегруппы к поселку на границе ЛНР и Харьковской области. На Купянско-Сватовском участке восточнее Артемовки (Мясожаровки) ВС РФ мотострелковым подразделением при поддержке бронетехники провели атаку вдоль лесополосы на глубину до 1,43 км. Несмотря на огонь ВСУ, штурмовая группа ВС РФ продолжила атаку. Также 47-я дивизия продолжает наступление за Ивановкой и Кисловкой, приближаясь к Степовой Новосёловке, где сохраняется высокий темп боевых действий. В Берестовом российские войска продвинулись в Южном направлении на глубину до 400 метров», — сообщил источник.

Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что в Харьковской области на Купянском направлении ВС РФ вчера взяли под контроль Ивановку.

«Хорошая новость. Слаженная, четкая штурмовая работа. Операторы fpv-дронов работают очень хорошо, очень. Но. Для понимания, в каких условиях русские идут вперед. Соотношение fpv-дронов на этом и других участках фронта 1 к 20. К 20! Чтобы вы понимали, 1 — это наш. Противник не под санкциями, им тащат со всего мира. В ряде случаев в Харьковской области нам активно помогает местное население по точкам захода, маршрутам обхода минных полей и т. д. Несмотря ни на что, там остаются русские люди», — отметил он.

Украинский экс-политик Олег Царев рассказал, что в Липцах ВСУ подтянули большие резервы.

«Контратаками ВСУ удалось вернуть контроль над холмом севернее Липцев, наши сейчас стараются вернуть его обратно. Существенного продвижения в обоих населенных пунктах ждать не стоит, похоже, что основная задача сейчас — сковать на этом участке максимальное количество ресурсов противника», — сообщил он.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что сейчас в Киеве ищут виновных в отсутствии должной реакции на начало наступления ВС РФ в Харьковской области.

«Нашли стрелочников — офицеров, отвечавших за оборону границы с Белгородской обл. Вопросы воровства на строительстве укреплений замыливают, т. к. нити ведут к окружению Зеленского. Вранье, воровство, их последствия купируют массовым применением дешевого пушечного мяса, стягиванием на север Харьковской области резервов, которыми руководят мясники. Противник вынужден ослабить другие направления, что позволило ВС РФ добиваться тактических успехов на разных участках фронта», — рассказал он.

Минобороны РФ информацию от военкоров не комментировало.

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