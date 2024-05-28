Часов Яр, Запорожье, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 28 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Архангельского, Бахмута, Бердычей, Очеретино, Липцев, Нетайлово, Старомайорского, Урожайного, Часова Яра, Яснобродовки? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 28 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Здесь без особых изменений. ВСУ стабилизировали линию обороны, и бои в данный момент имеют преимущественно позиционный характер. Донецкий фронт. Продолжаются бои в Парамковиевке. В Красногоровке российские войска продолжают наступательные действия, есть тактические успехи. Продолжаются бои на подступах к Яснобродовке. Также ВС РФ продвигаются к населенному пункту Сокол. В Новоалександровске — штурмовые действия российских войск внутри населенного пункта. На Часовоярском направлении ВС РФ проводят штурмовые [атаки] войск в восточном пригороде Часова Яра. Активно работают средства дальнего поражения российских войск», — говорится в публикации проекта.

По данным WarGonzo, на Харьковском фронте бои на окраинах Липцев и в Волчанске имеют в основном позиционный характер.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«На Харьковском направлении ВС России ведут боевые действия в Волчанске и на направлении н. п. Липцы, противник, стянув подкрепления с других участков фронта, замедлил первоначальные темпы продвижения армии России. У Волчанска, несмотря на четыре контратаки ВСУ, российские войска продвинулись на отдельных участках до 600 метров. На Липцевском направлении наши подразделения в дачном поселке Северный отбили две контратаки, продвинулись на 250 метров. Сообщают о новых украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. На Сватово-Купянском направлении ВС России сохраняют инициативу у Ивановки и на выступе фронта у Берестового. Восточную часть Часова Яра, микрорайон „Квартал“, штурмуют наши войска. ВС России утюжат позиции ВСУ в застройке артиллерией и тяжелыми авиабомбами, штурмовые группы сосредоточили усилия, по оценкам противника, в юго-восточной части застройки», — сообщают «Два майора».

По информации источников канала, западнее Авдеевки ВС России наступают у Архангельского на Очеретинском выступе, северо-западнее Соловьево существенно расширена зона контроля у Уманского и Нетайлово, начались бои за Карловку западнее Нетайлово.

«На Времевском выступе идут тяжелые бои в Старомайорском и Урожайном. Бои идут за каждое строение. На Запорожском фронте враг бьет за линию фронта, надеясь поразить места скопления нашего личного состава. В Новогоровке Васильевского района удар пришелся по школе, в которой в принципе не было наших военнослужащих. На Херсонском направлении без существенных изменений, ВСУ нанесли удары по гражданским объектам», — говорится в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении продолжаются бои в районе агрегатного завода в Волчанске, где противнику удалось несколько стабилизировать обстановку. На Купянско-Сватовском направлении российские штурмовики ведут зачистку освобожденной Ивановки, также продолжаются боевые действия в центральной части Берестового. На Северском направлении появились кадры установки российского флага в Белогоровке, однако на их основании невозможно сделать вывод о продвижении российских войск в центр села. На Бахмутском направлении российские войска проводят штурм восточных окраин микрорайона Канал в Часове Яре, а также наступают в районе Калиновки», — сообщают авторы канала «Рыбарь».

Отмечается, что на Донецком направлении подразделения ВС РФ продвигаются в Красногоровке, а на рубеже Первомайское — Нетайлово идут бои в балке Домаха.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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