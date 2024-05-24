Что известно про возможные переговоры РФ и Украины о заморозке СВО сейчас

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Президент России Владимир Путин готов начать переговоры с Украиной о прекращении огня, но только при фиксации нынешней линии фронта, сообщает агентство Reuters. Что об этом известно?

Почему Россия готова пойти на переговоры с Украиной

По данным источников издания, Москва может пойти на переговоры с Киевом, поскольку Путин считает, что ВС РФ достигли необходимых успехов на фронте.

«По словам двух источников из окружения президента РФ, Путин считает, что успехов на фронте на данный момент достаточно, чтобы завершить спецоперацию. Президент РФ может сражаться столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня — чтобы заморозить конфликт», — пишут авторы материала.

При этом отмечается, что глава российского государства считает, что западные страны мешают начать переговоры с Киевом, постоянно требуя от президента Украины Владимира Зеленского не вести диалог с Кремлем.

«Источники, знакомые с обсуждениями в окружении Путина, сказали, что российский лидер выразил небольшой группе советников разочарование тем, что он считает попытками Запада сорвать переговоры, а также решением президента Украины Владимира Зеленского исключить возможность переговоров», — говорится в публикации Reuters.

По мнению источников Reuters, РФ будет и дальше продвигаться вглубь Украины, если не будет достигнуто решения о прекращении огня. Подчеркивается, что у Путина нет планов в отношении территорий НАТО, «что отражает его публичные комментарии по этому поводу».

Фото: kremlin.ru/Михаил Синицын/ТАСС

Что говорят эксперты о переговорах с Украиной

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале отметил, что в материале Reuters не указаны условия России, на которых она была бы готова пойти на переговоры с Киевом.

«Рейтер пишет, что Путин готов остановить войну по ЛБС сейчас. И готов воевать долго, если Запад не согласен. Но разве нет еще условий России? Вопрос, каковы условия России? Пора формулировать», — написал он.

Также эксперт подчеркнул, что страны Запада пытаются навязать всем мнение, что именно РФ является «хищником» в этом вопросе.

«Запад хочет навязать всем, и России, что Россия — это империалистический хищник и её интересуют территории Украины. А Россия должна всем навязать свое видение, что Россия защищается. И поэтому главное — это безопасность с территории Украины», — объяснил Марков.

Авторы Telegram-канала «МИГ России» считают, что Запад не даст Киеву начать переговоры с Москвой о прекращении огня.

«Даже если Reuters пишет правду, Запад не даст Украине согласиться на такие условия. Так что пока это просто прогрев», — говорится в публикации.

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press Владимир Зеленский

Как в России отреагировали на идею переговоров Путина и Зеленского

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что на Западе вольно интерпретируют информацию о готовности Москвы начать мирные переговоры с Киевом.

«Они просто интерпретируют слишком вольно высказывания наших первых лиц. Речь идет о том, что Россия открыта к переговорам, которые бы, естественно, учитывали нашу позицию и существующую объективную реальность. А про всякие линии и прочее официально никогда речи не шло», — объяснил он в беседе с Lenta.ru.

Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркивал, что Запад только создает имитацию переговорного процесса, говоря о мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии этим летом.

«Они (страны НАТО. — NEWS.ru) пытаются созвать совещание в Швейцарии, которое не имеет ничего общего с поиском пути к миру. <...> Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира», — сказал Нарышкин.

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