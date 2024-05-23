Живой Евгений Пригожин находится в Чаде? Что за видео «с ним» появилось

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Евгений Пригожин в представлении ИИ

В Республике Чад был замечен человек, похожий на покойного бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», сообщили сегодня некоторые Telegram-каналы. Что об этом известно?

Что за похожий на Пригожина человек появился в Чаде

Сегодня, 23 мая, Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», который связан с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео, которое было снято в Республике Чад. В публикации говорилось, что в стране прошла историческая встреча властей Чада и ЦАР, поскольку граница между этими государствами была закрыта на протяжении 10 лет.

«На протяжении более 10 лет граница между этими государствами была закрыта, но благодаря действиям властей ЦАР и российских специалистов из Группы Вагнера была достигнута договоренность об открытии пропускного пункта в районе города Мойенн-Сидо для свободного перемещения людей и товаров. Кроме того, была достигнута договоренность о сотрудничестве с целью координированного противодействия бандформированиям», — говорится в публикации.

На продемонстрированных кадрах запечатлены местные жители, которые вышли на улицы, чтобы поблагодарить власти за решение проблем. Также в кадре фигурирует пикап, в кузове которого находились четыре человека. Лицо одного из них по непонятной причине было замазано.

Telegram-канал «Поздняков 3.0» обратил внимание на этого мужчину.

«Человека, подозрительно похожего на Пригожина, заметили в Чаде. На выложенных ресурсом „Вагнера“ видео заметили человека, который по манере поведения, жестикуляции, походке и общему виду сильно похож на Пригожина. Стоит отметить, что видео выложили изначально с замазанным лицом», — говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала «Два майора» отметили, что распространяемое в Сети видео «взорвало» интернет, поскольку человек в кадре действительно похож на Евгения Пригожина, хоть лицо и было замазано.

«Сегодня авторитетными ресурсами, связанными с „Вагнер“, распространено видео с подписью вроде „22 мая. Чад“. Видео намекает, что Пригожин жив и в Африке. Хотя лицо замазано. Видео „взорвало“ интернет, наполнило его рассуждениями, слухами и надеждами. А это показатель для уважаемых товарищей управленцев, в том числе и в информационной сфере», — отметили журналисты.

Когда погиб Пригожин

Евгений Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа 2023 года в Тверской области. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По данным Росавиации, помимо бизнесмена, на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.

27 августа в СК РФ сообщили, что личности всех погибших при авиакатастрофе установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

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