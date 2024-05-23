Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 мая, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала минутное видео, где запечатлено, как завтракает панда Катюша. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Что ест утром панда Катюша

На видеозаписи видно, как Катюша утром неторопливо грызет ветки бамбука, лежа на деревянном настиле.

«Прекрасное доброе утро Катюши. Не нужно никуда спешить, можно просто наслаждаться бамбуковой веточкой», — подписала видео руководитель столичного зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале удивились, что Катюша может спокойно лежать на настиле из бревен и не бегать по всем вольерам.

«Давно не видела, чтобы наша Катерина вот так спокойно лежала и занималась своими делами. Обычно она бегает по всем вольерам, и ее не поймать. Мама Диндин даже иногда не справляется с нашей любимой малышкой»;

«Моторчик заправляет, чтобы потом, как реактивная ракета, носиться по вольерам и всем интересным местам, которые найдет. Но тут прям настоящий ребенок запечатлен. Лежит себе спокойненько и грызет веточку бамбука. Просто прелесть»;

«Скоро будет, как мама, трескать бамбук, морковку, яблочки. А пока тренировка на будущее. Интересно, надолго ли одной ветки бамбука ей хватит? Быстро сгрызет ее и побежит опять беситься, как она это любит, и к маме своей приставать», — писали пользователи Сети.

Как Катюша взбиралась на гору

Вчера, 22 мая, Светлана Акулова опубликовала кадры с пандой Катюшей и ее мамой Диндин, которые купались в уличном бассейне, а затем поднялись на гору, сделанную в вольере.

На видеозаписи запечатлено, как взрослая панда быстро и умело смогла подняться наверх, а Катюша некоторое время не могла догнать свою маму. Спустя пару минут маленький бамбуковый медведь все же взобрался на самый верх к своей родительнице.

«„Мам, ты куда полезла? У меня не получается. Но я смогу, я справлюсь“. И Катюша снова справилась. Очень целеустремленная у нас девочка», — написала гендиректор Московского зоопарка.

Пользователи также отметили целеустремленность Катюши, которая смогла подняться на самый верх горы в уличном вольере.

«Ну какая же умница старательная, просто солнышко! Горжусь. А мамочка Диндин смотрит, как доченька старается. Комментарии здесь больше никакие не нужны»;

«Ну что за чудо-ребенок у нас растет?! Все у нее получается, всего она добивается и при всем этом очень аккуратно ко всему подходит и осторожно. Умничка наша любимка Катюша! А Диндин просто прекрасная мама. Показывает пример дочке. И учит ее всему. Молодцы девчонки! Дружная семья, только папы Жуи иногда не хватает для полной картины»;

«То, что Катюша умница, не подвергается сомнению! Но я восхищаюсь поведением Диндин. Она как бы невзначай внимательно наблюдает за дочуркой и не мешает ей покорить в конце концов новую вершину. Вот у кого нам, людям, надо учиться воспитывать в наших детях самостоятельность», — писали подписчики Акуловой.

Читайте также:

ВС РФ взяли Клещеевку в Донбассе: что это за село, куда дальше пойдут ВС РФ

СБУ получила новые морские БПА Sea Baby. Черноморский флот РФ в опасности?

Погода в Москве в четверг и пятницу: ждать ли снег, жару, ливни или грозы