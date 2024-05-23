Часов Яр, Клеещевка, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 23 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Клещеевки, Очеретино, Работино, Липцев, Нетайлово, Урожайного, Часова Яра, Херсона? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 23 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Северо-западнее Вербового ВС РФ предпринимали штурмовые действия, без успехов. Донецкий фронт. Продолжаются штурмовые действия российских войск в Парасковиевке. В Красногоровке ЛБС без существенных изменений, продолжаются городские бои. В районе Нетайлово российские войска закрепляются на занятых рубежах на западной окраине населенного пункта. В Уманском в результате штурмовых действий российские войска смогли продвинуться в населенном пункте. В районе Очеретино возобновилось движение ВС РФ по направлению к населенным пунктам Сокол и Новоалександровка. На Часовоярском направлении продолжаются бои в районе Клещеевки, где недавно российские войска смогли выбить ВСУ из населенного пункта. Также продолжаются бои на восточных окраинах Часов Яра», — говорится в публикации проекта.

По данным источников WarGonzo, на Харьковском направлении в центре Волчанска продолжаются бои и аналогично дела обстоят и в Липцах.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Харьковском фронте из-за наступательных действий ВС России ВСУ были вынуждены перебросить подкрепления с других направлений.

«Так, на участок фронта прибыла 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ с Херсона, наспех доукомплектованная на полигоне „Широкий Лан“ в Николаевской области. Кроме того, сообщают о снятых с Купянского направления силах противника. Не исключается попытка противника выбить наши войска к границе, что вряд ли удастся: ВС России подтянули на направление ТОС и тяжелую артиллерию. На Волчанском направлении наши войска продвинулись в глубину от 100 до 500 метров, отразив две контратаки противника. На Липце вском направлении штурмовые подразделения группировки продвинулись в глубину от 200 до 400 метров, отбив две контратаки. 415 отдельный стрелковый батальон ВСУ выведен с участка фронта для пополнения. В Часове Яре подразделения ВС России с тяжелыми боями заняли несколько позиций в высотной застройке восточного микрорайона города. С юга расширяется зона контроля наших войск в лесном массиве, сообщают об успехах армии России в Клещеевке», — пишут авторы канала.

Отмечается, что на Покровском направлении ВС РФ ведут наступательные действия южнее Очеретинского выступа, вблизи Новопокровского. Также идет расширение зоны контроля российских войск на юг от недавно занятого Нетайлово, сообщил источник.

«На Южно-Донецком направлении идут бои в Красногоровке, ВС России заняли застройку западнее огнеупорного завода. Враг держится в многоэтажках в северной части населенного пункта. На Времевском направлении продолжаются бои в Урожайном и Старомайорском, сообщают о продвижении наших войск», — пишет канал «Два майора».

Фото: МО Украины

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанске, характер столкновений переходит к позиционному. На Бахмутском направлении российские силы наращивают интенсивность штурма Часова Яра и смогли зацепиться за высотную застройку на востоке города. По некоторым данным, южнее была освобождена Клещеевка и прилегающие высоты. На Авдеевском направлении завязались бои на окраинах Новоалександровки, а в Соловьево обстановка остается тяжелой из-за высокой активности операторов БЛА противника. На Донецком направлении идут бои в Красногоровке, где противник удерживает позиции в высотной застройке несмотря на множественные удары артиллерии и авиации», — пишет «Рыбарь».

По информации канала, в Старомайорском и Урожайном на Времьевском направлении ВС РФ продвинулись на несколько сотен метров в границах населенных пунктов, а в Большой Новоселке был поражен ранее восстановленный ВСУ мост.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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