Магнитные бури сегодня, 23 мая: что завтра, депрессия, сонливость, боли

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 23 мая, составляет всего 1%, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 23 и 24 мая

Ученые отмечают, что сегодня в течение дня сильных геомагнитных ударов не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — пояснили специалисты ИКИ РАН.

По информации сервиса my-calend, сегодня и завтра магнитных бурь на Земле не будет, но в субботу, 25 мая, ожидаются геомагнитные возмущения силой в 4 балла.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 25 мая. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации портала.

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Что советуют делать врачи в период магнитной бури

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что в период геомагнитной активности стоит сохранять спокойствие, не нервничать и больше времени отдыхать.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — объяснил медик.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям отказаться от алкоголя и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — пояснила Тимощенко.

Также она порекомендовала временно воздержаться от физических и умственных нагрузок. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

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