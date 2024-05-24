Что известно о задержании замгубернатора Кубани Сергея Власова за взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали во время получения взятки, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. Что произошло?

Что известно о Сергее Власове

Сергей Власов родился 19 сентября 1993 года в городе Боровичи Новгородской области. С 2008 по 2019 год проходил военную службу в Вооруженных силах РФ. В 2013 году окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.

С марта 2022 года Сергей Власов руководил департаментом строительства Краснодарского края. 1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

За что задержали Власова

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, заместитель губернатора Краснодарского края был задержан при получении взятки.

«Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки», — рассказал собеседник агентства.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Власов должен был получить сумму в размере 1,3 млн рублей.

«По словам источника „ВЧК-ОГПУ“, взятку в 1,3 млн замгубернатора Власову занес директор Региональной строительной компании Краснодарского края. А деньги на нее собирались с подрядчиков, строящих за бюджетные деньги школы, детсады и прочие социальные объекты. Власова задержали во время получения денег», — говорится в публикации канала.

Кто еще был задержан за взятки в последнее время

23 апреля стало известно, что по делу о взятке был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, куратор по строительству, реконструкции и капремонту объектов Минобороны. Суд предъявил ему обвинение в получении взятки на сумму 1 миллиард 185 млн рублей, а на следующий день наложил арест на счета.

3 мая задержали начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 млн рублей. Шамарин был арестован накануне сроком на два месяца — до 21 июля.

«22 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

13 мая сообщили о задержании начальника главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. По версии следствия, на должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за сделку в их пользу. По части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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