Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 мая, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала минутное видео, где запечатлено, как панда Катюша карабкается по решеткам вольера с игрушкой в зубах. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша создает себе трудности

На продемонстрированных Акуловой кадрах видно, как маленькая панда карабкается по решеткам вольера, взяв в зубы мягкую игрушку.

«Катюша сама себе усложняет задачу. Просто подниматься по решетке уже не интересно, она решила поднять игрушку», — подписала видеозапись руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале назвали Катюшу акробаткой, которая сама создает себе трудности и справляется с ними.

«Как там говорят? „Мы создаем себе трудности и героически их преодолеваем“. Катюша молодец, акробатика на высоте, профессиональные судьи бы оценили ее выступление в вольере. Киперам с ней не соскучиться, надо постоянно приглядывать».

«Лапушка Катюшка, я смеялась до слез от увиденного. Музыкальное сопровождение прямо в точку. Наша маленькая пандочка просто бесподобна. Обожаю ее. Что вот мы через несколько лет будем делать без нее? Надо Жуи и Диндин опять сводить, чтобы еще одно маленькое чудо появилось в нашем зоопарке».

«Умница наша Катюша, такая девочка любознательная. Никогда не думала, что панды такие смышленые, интересные и гуттаперчевые. И очень нами любимые. Скажите, мне одной кажется, что в этом видео она похожа на панду из мультфильма „Ну, погоди!“, которая борется с волком?» — писали пользователи Сети.

Как Катюша помогает своей маме Диндин заниматься тренингом

Светлана Акулова показала кадры, как Катюша помогала Диндин во время тренинга. На кадрах запечатлено, как большая панда взаимодействует в вольере с тренером, а рядом видно ее дочь Катюшу, которая забралась вверх по решетке и с интересом смотрит на Диндин и отталкивает ее лапкой. В итоге мама получает угощение от сотрудника Московского зоопарка.

«Ма-ам, у тебя тренинг? Я сейчас тебе помогу», — подписала ролик Светлана Акулова.

Подписчики генерального директора столичного зоосада обратили внимание на выдержку Диндин, которая почти никак не реагировала на провокационные действия Катюши.

«Какие же все-таки они все разные. У Диндин один характер, у Жуи другой, а Катя совсем другая, игривая. Но мама-панда молодец, занималась своими делами и не обращала внимания на хулиганку Катерину. Ее выдержке можно позавидовать».

«Катюшка контролирует мамины тренинги, чтобы все правильно выполняла. Очень весело иногда наблюдать за этими прекрасными животными. Иногда их поведение напоминает нас с вами. Мне вот интересно, сколько времени Катерина пробудет в стенах Московского зоопарка, когда ее увезут?»

Читайте также:

Что известно про возможные переговоры РФ и Украины о заморозке СВО сейчас

Загадочная смерть 23-летней сотрудницы МВД в Сочи. Виновные не найдены?

Скандалы на шоу Владимира Соловьева. Кого и почему выгоняли из студии?