Скандалы на шоу Владимира Соловьева. Кого и почему выгоняли из студии?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий политического шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» Владимир Соловьев вынудил уйти из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Кого и почему ранее выгоняли с передачи в прямом эфире?

Что за скандал произошел между Соловьевым и Третьяковым

В ходе эфира Третьяков начал перебивать другого приглашенного гостя. В этот момент Соловьев призвал профессора не мешать говорить экспертам и отметил, что декан Высшей школы телевидения МГУ часто любит ставить негативные оценки словам оппонентов в студии. Политологу такие слова в его адрес не понравились, и он сказал телеведущему: «Не надо лгать».

«Виталий Товиевич, я боюсь, нам с вами придется расстаться. Если вы имеете наглость обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Товиевич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня во лжи», — ответил ему Соловьев.

После непродолжительного спора Третьяков покинул студию. Соловьев при этом пригрозил профессору судебными разбирательствами, если тот продолжит говорить.

В беседе с NEWS.ru, Виталий Третьяков заявил, что больше никогда не пойдет на ток-шоу к Владимиру Соловьеву.

«Я там все сказал. У меня простая точка зрения: Соловьев обвинял меня в том, что я никогда не делал. Соответственно, я произнес слова о лжи и неправде. Ему это не понравилось. Естественно, к Соловьеву больше я никогда не пойду», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виталий Третьяков

Каких экспертов Соловьев ранее выгонял из студии

В апреле 2020 года Владимир Соловьев навсегда попросил покинуть студию его передачи украинского эксперта Вячеслава Ковтуна, раскритиковавшего действия сотрудников Росгвардии, которые наводили порядок во время несанкционированного митинга во Владикавказе.

«Слушай, пошел вон. Домой, в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. Потому что я не хочу, чтобы гибли люди из-за того, что кто-то поддерживает абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде, которые вышли, заразятся, а потом будут умирать. <...> Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились», — заявил Соловьев.

В феврале 2020 года телеведущий выгнал из студии своей программы бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко, который пытался оправдать действия «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и ее лидеров. Соловьев заявил, что Ковтуненко предал «9 млн героев украинцев», которые отдали свои жизни для спасения советского народа.

«Охрана, уберите отсюда нацистскую мразь, я не хочу марать свои руки», — заявил журналист.

В мае 2019 года Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире бизнесмена и политолога Григория Винникова, который усомнился в том, что летчику сбитого в Сирии Су-25 Роману Филиппову заслуженно присудили звание Героя России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Соловьев

Тогда телеведущий напомнил, что Винников, который в свое время эмигрировал в США, не имеет права на подобные высказывания и попросил его покинуть передачу.

«В день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет — это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии», — подчеркнул журналист.

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