«Больше никогда не пойду»: Третьяков о конфликте в программе Соловьева Декан ВШТ МГУ Третьяков отказался участвовать в шоу Соловьева после скандала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виталий Третьяков

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил в разговоре с NEWS.ru, что больше никогда не пойдет на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» после скандала, разгоревшегося в эфире «России 1». Как отметил Третьяков, телеведущий Владимир Соловьев обвинил его в том, чего он никогда не делал.

Я там все сказал. У меня простая точка зрения: Соловьев обвинял меня в том, что я никогда не делал. Соответственно, я произнес слова о лжи и неправде. Ему это не понравилось. Естественно, к Соловьеву больше я никогда не пойду, — пояснил декан.

Соловьев ранее выгнал из студии ток-шоу Третьякова в результате громкой дискуссии. Телеведущий возмутился тем, что приглашенный эксперт обвинил его во лжи. Он заявил, что никому не позволит разбрасываться такими словами в свой адрес, и попросил гостя забыть о его существовании.

До этого Соловьев подверг критике жалобы жителей Белгорода и области на фоне регулярных обстрелов со стороны ВСУ. В ходе очередного эфира телеведущий упрекнул белгородцев, просивших у властей помощи и рассказывающих о последствиях украинских атак. Соловьев также заявил, что этим активно пользуются украинские СМИ.