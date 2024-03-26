«Приезжайте!»: как ответили Соловьеву на слова об «истерике» белгородцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев накануне подверг критике жалобы жителей Белгорода и области на фоне регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Что Соловьев сказал о жителях Белгорода, как ему ответили, почему он закрыл комментарии?

Что Соловьев сказал о жалобах жителей Белгорода

25 марта Соловьев в ходе очередного эфира обрушился с критикой на сообщения жителей Белгорода и области, просивших у властей помощи и рассказывающих о последствиях украинских атак. Он также заявил, что этим активно пользуются украинские СМИ.

«Мы работали на одном направлении, оттуда вышли, я думаю, надо заехать в Белгород, потому что пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: „Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет — Белгород гибнет“. Вот эта вся мерзкая истерика», — сказал он.

После этого в группе «Соловьев Live» в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться гневные комментарии в адрес телеведущего. Пользователи призывали Соловьева извиниться, приехать в Белгород и уйти с телевидения. В связи этим администраторы группы закрыли комментарии, однако уже написанные сообщения не были удалены, под некоторыми из них видны сотни лайков.

Как жители Белгорода ответили Соловьеву

После выхода эфира на речь Соловьева отреагировали жители Белгорода и области. Журналисту предложили перевезти свою студию в город и вести вещание оттуда, а также извиниться. Некоторые даже запустили хештег «СоловьевПриезжайБелгородЖдет».

«Езжай в Шебекино сразу, если через сутки у тебя истерика не случится, то можешь на своей машине еще Грайворон посетить», — пишет Иола, комментарий которой в группе Соловьева собрал уже более 500 лайков.

«Ждем в Белгороде с извинениями и без броника», — отмечает Mrs Smith.

«Ждем извинений перед жителями Белгородской области», — подчеркивает Наталья.

«Студию Соловьева — в Белгород», — считает Олег.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород

«Предлагаем перенести свою уютную студию в Белгород и под звук сирены добираться с работы и на работу, засыпать и просыпаться. Покажите пример, пожалуйста, как не „истерить“, когда прилетает в дома, квартиры и по живым людям», — призывает Анастасия.

Некоторые пользователи потребовали убрать Соловьева с телевидения. Нашлись и те, кто просит проверить высказывания журналиста на признаки экстремизма.

«Белгород требует убрать из эфира государственного канала Соловьева за унижение и ложь! В военное время! Соловьев! Ответь нам всем! Повтори свои слова нам в глаза! Ты каждому жителю Белгорода и Белгородской области плюнул в душу с экрана государственного канала», — сокрушается Анна.

«Призываю проверить данные высказывания Соловьева на экстремизм, разжигание внутринациональной розни, соответствие государственной повестке дня и этическим нормам. Насколько нормально в нынешних реалиях называть жителей приграничья „тварями“, а их мольбы о помощи „мерзкой истерикой“ с экранов федеральных телеканалов?» — недоумевает Дина, прикрепившая к своему комментарию ссылку на приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Соловьев

Как отреагировали на слова Соловьева военкоры

Военный корреспондент Анастасия Кашеварова отреагировала на решение администраторов группы «Соловьев Live» закрыть комментарии после заявления журналиста о «мерзкой истерике». В своем Telegram-канале она написала, что Соловьеву стоит поговорить с белгородцами и узнать об их проблемах.

«Владимир Рудольфович, несомненно, жалкий процент укроботов, которые писали вам гневные послания, есть, но в основном вам писали жители Белгородской области. Вы бы перешли по 10 аккаунтам, посмотрели, кто эти люди. Поговорили бы с ними, собрали с них проблемы. Но вы сделали иначе — закрыли комментарии, брызжете слюной и машете кулаками», — отметила Кашеварова.

Военкор добавила, что Соловьев «врет и выворачивает факты». По ее словам, журналист оскорблял знаменитостей, мобилизованных, матерей участников СВО, жителей Белгорода и этот список можно «продолжать бесконечно».

«Вас даже в кулуарах не любят и считают лицемером, приводят в пример вашу „виляющую“ позицию по Крыму», — написала Кашеварова.

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