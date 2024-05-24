Загадочная смерть 23-летней сотрудницы МВД в Сочи. Виновные не найдены?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ноябре 2019 года в отделе полиции по Хостинскому району Сочи нашли тело 23-летней Марии К., выпускницы университета МВД, которая пришла на суточное дежурство. Что об этом известно?

Что известно о погибшей девушке

Мария была уроженкой города Апшеронска на Кубани. У нее была старшая сестра Анна, с которой у них разница в возрасте пять лет.

«Она с детства ориентировалась на меня. Я пошла на музыку, следом — Маша. Я в воскресную школу, она туда же. Мы всегда знали, что должны выйти замуж один раз и навсегда. У нее, конечно, были парни. Но это все было несерьезно. У нас папа с мамой живут вместе 40 лет уже, как встретились, так и не расставались. И мы так хотели. Потому каждого под лупой рассматривали буквально», — рассказывала Анна в комментарии «КП-Кубань».

Погибшая училась в университете МВД. После окончания она вернулась в Апшеронск и устроилась в родном городе на работу в местный отдел полиции на «декретное место». Когда сотрудница вернулась из отпуска по уходу за ребенком, Мария приняла решение переехать в Сочи и работать следователем.

Что было не так на новом месте работы

По словам сестры погибшей, Мария не ладила с коллективом на новом месте работы, потому что к ней относились слишком требовательно и агрессивно.

«Как только она вышла на службу, ее буквально завалили бумажной работой. Горы дел положили на стол. И за каждую неверно составленную бумажку просто уничтожали презрением», — рассказывала Анна.

Одна из подруг Марии также сообщала, что девушка в последние дни своей жизни вела довольно замкнутый образ жизни и уходила на работу рано утром, а возвращалась в общежитие, куда ее поселили, поздно вечером. За несколько дней до смерти она жаловалась родным, что условия работы стали невыносимыми.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

«Всегда тихая, очень спокойная. На глаза мне редко попадалась, поэтому мы с ней и не разговаривали особо. Только здоровались по утрам. Знаете, о том, что Маши не стало, я узнала из новостей. А потом приехали ее родители — вещи дочери забирать. Я с ними не разговаривала, ни к чему это было — им и так тяжело», — отмечала ее знакомая.

Что известно о смерти девушки

В ноябре 2019 года Мария ушла в отдел на суточное дежурство, но домой не вернулась. Ее тело в здании обнаружили коллеги. Следы насильственной смерти отсутствовали.

В начале расследования под подозрения подпали тогда занимавший должность начальника отдела Андрей Х. и замначальника Максим Г., но фигурантами дела они не стали.

«Андрей Х. должен был помочь адаптироваться Марии, он знал о ее тяжелом суицидальном настроении, обещал родне не выдавать ей табельное оружие. Этот разговор с ним Анна записала на диктофон, и он имеется в материалах уголовного дела. Но не выполнил этого. Максим Г. на время отпуска начальника отдела исполнял его обязанности и тоже ничего не предпринял, чтобы предотвратить трагедию на рабочем месте. Мы обратились с жалобой в прокуратуру по поводу того, что обоих в итоге не признали подозреваемыми по делу», — рассказывал адвокат родственников Марии Марат Зиннатуллин.

После этого под подозрение подпал один из оперативников отдела Алан П., поскольку семья погибшей обвинила его в изнасиловании Марии. По данным «КП-Кубань», после первого секса с ним девушка попала в больницу.

«Алана П., как и остальных, проверяли на детекторе лжи. Он свидетельствовал, что половой контакт с Машей у них был добровольный. На вопрос эксперта он также ответил, что на секс с девушкой никто в отделе не спорил», — пояснял адвокат.

По информации издания, после проведения экспертиз, следствие пока так и не нашло того, кого можно было бы обвинить в доведении до самоубийства 23-летней следовательницы.

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